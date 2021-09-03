أخضر الكاراتيه يلعب الأحد على برونزية الكاتا

الدمام-حمودالزهراني
تأهل أخضر الكاراتيه للكاتا إلى مباراة المركز. الثالث والرابع التي ستقام الأحد المقبل ويتحدد. خلالها صاحب الميدالية البرونزية؛ حيث يمثل فريق أخضر. الكاتا اللاعبون” منصور مبارك، وعزام المطيري، ومسفرالأسمري.
وفي منافسات القتال، شارك اللاعبان فهد الخثعمي. وسلطان الزهراني في تصفيات القتال تحت وزن ٦٧ كجم.
بينما شارك اللاعبان ماجد الخليفة ورائف تركستاني. في منافسات القتال تحت وزن ٧٥ كجم.
وغدا السبت تنطلق منافسات السيدات للكاتا بمشاركة. الفريق السعودي للسيدات لأول مرة على المستوى الدولي.
وقد انطلقت اليوم الجمعة بالقاهرة منافسات الجولة. الثالثة من بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، التي. ينظمها الاتحاد المصري للكاراتيه على استاد القاهرة. الدولي وذلك بحضور السيد أنطونيو اسبانيوس رئيس. الاتحاد الدولي للكاراتيه ورؤساء الاتحادات المشاركة يتقدمهم. د/ مشرف الشهري رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م