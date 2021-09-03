طريقة عمل كريمة الزبدة السويسرية

كريمة الزبدة السويسرية أفضل في النكهة والملمس من كريمة الزبدة الأمريكية بمجرد تجربتها سترغبين في استخدامها على جميع الكعك والكب كيك والكوكيز

المقادير اللازمة

7 بياض بيض كبير

2 كوب 400 جرام سكر

1 1/2 كوب زبدة غير مملحة طرية

2 ملعقة صغيرة فانيليا

1/4 ملعقة صغيرة ملح

طريقة العمل

في قدر متوسط ​​الحجم أضيفي ما لا يقل عن 1 بوصة من الماء واتركيه على نار هادئة

أضيفي بياض البيض و السكر واخفقيهم معًا

ضعي وعاء الخلط فوق قدر الماء المغلي (يجب أن يكون الوعاء فوق البخار ، وليس ملامسًا للماء)

اخفقي باستمرار حتى يصل الخليط إلى 160 درجة فهرنهايت (يستغرق حوالي 3 دقائق)

يجب إذابة السكر تمامًا سيكون المزيج ساخنًا عند لمسه

امسحي الماء من قاع وعاء الخلط وانقلي الوعاء إلى خلاط مزود بخفاقة

اخفقي على سرعة متوسطة عالية حتى تتماسك (حوالي 15-20 دقيقة)

بمجرد أن يصبح الوعاء في درجة حرارة الغرفة

قومي بالتبديل إلى ملحق المضرب ثم قللي إلى السرعة المتوسطة وأضيفي الزبدة بمقدار 1 ملعقة كبيرة في كل مرة

استمري في الخفق حتى تصل إلى قوام مخفوق سميك (3 دقائق على سرعة متوسطة عالية) إذا بدت متكتلة أو سائلة استمري في الخفق حتى تصبح ناعمة وسميكة

أضيفي الفانيليا والملح واخلطيهم حتى يمتزجوا حوالي 1 دقيقة