طريقة عمل صدور الدجاج بكريمة الثوم

وصفة مميزة لصدور الدجاج بالكريمة بنكهة الثوم

المقادير اللازمة

للدجاج

2-3 صدور دجاج كبيرة منزوعة العظم والجلد مقطعة نصفين

4 ملاعق كبيرة دقيق

4 ملاعق كبيرة جبن بارميزان مبشور ناعماً

2 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مجروش

الصلصة

5 ملاعق كبيرة زيت زيتون

2 ملاعق كبيرة زبدة

بصلة صغيرة مفرومة ناعماً

رأس ثوم كامل مقشر ومقسم إلى 10-12 فصوص

1 1/4 كوب مرق دجاج

كوب ونصف كريمة ثقيلة (أو حليب مبخر)

1/2 كوب جبن بارميزان مبشور ناعم

2 ملاعق طعام من البقدونس الطازج

طريقة العمل

تبلي الدجاج بالملح ومسحوق الثوم والفلفل

في وعاء اخلطي الدقيق وجبنة البارميزان

ينقع الدجاج في خليط الدقيق

سخني ملعقتين كبيرتين من الزيت وملعقة كبيرة من الزبدة في مقلاة كبيرة على نار متوسطة عالية

اقلي صدور دجاج حتى تصبح ذهبية اللون من كل جانب

ثم نقليها إلى طبق دافئ واتركيها جانبا

امسحي المقلاة بقطعة من المناديل الورقية

كرري العملية مع ما تبقى من الزيت والزبدة وصدور الدجاج

عندما ينضج انقلي الدجاج إلى نفس الطبق

اخفضي الحرارة إلى متوسطة

ثم يقلى البصل في ما تبقى من الزيت حتى ينضج

اهرسي 6 فصوص ثوم كاملة

يضاف الزيت المتبقي إلى المقلاة ويسخن مع خلطه مع البصل

تقلى فصوص الثوم المهروسة مع فصوص ثوم كاملة حتى تفوح رائحتها حوالي 2-3 دقائق

أضيفي المرق للمقلاة واكشطي أي أجزاء بنية اللون

اتركيها تنضج على نار خفيفة حوالي 5 دقائق

اخفض الحرارة إلى متوسطة منخفضة وصبي الكريمة

اغلي الصلصة على نار هادئة لمدة 2-3 دقائق مع الجمع بين جميع النكهات معًا

اخلطي جبنة البارميزان واستمري في الطهي برفق لمدة 2-3 دقائق حتى يذوب الجبن مع التحريك من حين لآخر

يتبل بالملح والفلفل حسب ذوقك

أضيفي الدجاج مرة أخرى إلى المقلاة واتركيه ينضج لمدة 2-3 دقائق أخرى لتكثيف الصلصة حسب رغبتك

يزين بالبقدونس والقليل من الفلفل الأسود

قدميها فوق المعكرونة أو الأرز أو البطاطس المهروسة