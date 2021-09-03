طريقة عمل الدجاج بالبيستو

وصفة مميزة لصدور الدجاج بالبسيتو

المقادير اللازمة

4 صدور دجاج متوسطة

ملعقة صغيرة ملح بنكهة الثوم (أو حسب الرغبة)

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 كوب صلصة بيستو (حوالي 8 ملاعق كبيرة)

جبنة موزاريلا مبشورة

2 طماطم متوسطة مقطعة شرائح رفيعة

كوب طماطم كرزية اختياري

ملعقة كبيرة ريحان طازج مبشور اختياري

ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 425 درجة فهرنهايت

قطعي صدور الدجاج من المنتصف بالطول بحيث يكون لديك 8 شرحات دجاج رفيعة

ضعي كل شريحة في كيس زيبلوك أو بين ورقتين من الغلاف البلاستيكي

تبلي جانبي الدجاج بملح الثوم والفلفل الأسود

يسكب ويدهن 1 ملعقة كبيرة بيستو في وسط كل قطعة

يغطى بشريحتين رفيعتين من الطماطم ويرش 2-3 ملاعق كبيرة من جبنة الموزاريلا

يلف الدجاج بإحكام ويغلق بإحكام بعود أسنان

سخني مقلاة كبيرة في الفرن على نار متوسطة مع 1 ملعقة كبيرة زيت و 1 ملعقة كبيرة زبدة

تضاف لفائف الدجاج ويقلب على الجانبين حتى يصبح لونه ذهبياً

رشي ما تبقى من الجبن وكوب من الطماطم الكرزية على السطح

ثم ضعي المقلاة على الرف بالفرن واخبزيها 425 درجة فهرنهايت لمدة 13-15 دقيقة

زينها بالريحان المفروم الطازج وقدميها مع البطاطس المهروسة