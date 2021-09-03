المملكة تواصل مساعداتها للدول الشقيقة والصديقة

عواصم – واس

قام فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بزيارة ولايتي بجاية وتيزي وزو بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتأثرة بكارثة الحرائق التي اندلعت في بعض المدن الجزائرية مؤخرا.والتقى الفريق خلال الزيارة بالمسؤولين الميدانيين في الهلال الأحمر الجزائري، وجرى بحث سبل التنسيق المشترك والفعال في إيصال المساعدات المقدمة من المملكة عبر المركز للمتضررين.

يذكر أن المركز سيّر جسرا جويا يحمل موادّ غذائية وإيوائية متنوعة وأدوية ومستلزمات طبية، للإسهام في تخفيف الآثار الناجمة عن الحرائق. وتأتي هذه الزيارة تأكيدا للدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات، وتدلل على عمق العلاقات المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين.

من جهة ثانية واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح في محافظة صعدة في اليمن.

كما سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات طبية متنوعة لجمهورية مالي لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد – 19).

وقام بتسليم المساعدات – نيابة عن المركز – سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي خالد بن مبروك الخالد، لمعالي وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية جميلة سنقاري، في العاصمة باماكو.

وقدمت وزيرة الصحة المالية شكرها الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتقديم هذه المساعدات الطبية التي جاءت في الوقت المناسب حيث تقوم السلطات بمكافحة فيروس كورونا.