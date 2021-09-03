المحليات

الصحة: التبديل بين اللقاحات المعتمدة آمن وفعّال

صحيفة البلادaccess_time26 / محرم / 1443 هـ       3 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد

أكدت وزارة الصحة أن التبديل بين لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة آمن وفعّال بإذن الله ، ويؤدي إلى استجابة مناعية أكبر وتُسهم في الحماية من مضاعفات الفيروس، لافتةً الانتباه إلى أن آلية التبديل بين اللقاحات مطورة بتقنيات مختلفة ليست جديدة في علم تطوير اللقاحات وتُستخدم منذ عام 1990م .

وفي السياق نفسه أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (177) حالة مؤكدة وتعافي (279) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2821) حالة منها (824) حالة حرجة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (544811) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (533430) حالة , فيما تم تسجيل عدد (8) حالات وفاة , ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8560) حالة -رحمهم الله جميعاً-.ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *