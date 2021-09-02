مبادرة اجتماعية لمساعدة محاربات السرطان

جدة – ياسر بن يوسف

سيكون بمقدور محاربات السرطان والمتعافيات منه بجدة حضور جلسات علاج طبيعي مجانية، والحصول على كشف وجلسات مجانية وخصم 35% لمدة عام كامل، وفقاً للاتفاقية التي وقعها نادي (كيك كانسر) لمحاربات السرطان مع مركز للعلاج الطبيعي والطب البديل بجدة.

وتهدف مذكرة التعاون التي وقعتها هناء شحبر المؤسس والرئيس التنفيذي لنادي محاربات السرطان، مع المركز ، إلى مساعدة العديد من النساء على تعزيز القدرات الحركية وتحسين جودة الحياة، في مبادرة مجتمعية.

وأضافت هناء شحبر، أن هدف مذكرة التعاون هو الدمج بين العلاج الفني والنفسي، لتقليل الأعراض المتعلقة بالاضطرابات والصدمات النفسية، والصعوبات التي تواجهها المريضات خلال مراحل علاجهن، منوهة بتضافر الجهود المبذولة في هذا المجال لتحقيق نتائج مبهرة، فيما عبر الاخصائي مروان علاف عن سعادته الغامرة بخدمة عدد كبير من محاربات السرطان، من خلال الاتفاقية التي تتيح كشوفات وجلسات مجانية وخصومات كبيرة من المركز على مدار عام كامل، كأحدى المبادرات المجتمعية الوطنية التي تعكس المسؤولية الاجتماعية، وتجسد الشراكة الفاعلة في خدمة قطاع مهم، والمساعدة على تحسين جودة الحياة.