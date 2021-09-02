لقاء تفاعلي يبحث حوكمة النظم الصحية

جدة -ياسر بن يوسف

يبحث تجمع طبي يعقد يومي الثاني عشر والثالث عشر من سبتمبر 2021 الموافق الخامس والسادس من صفر المقبل مستجدات الصحة العامة في جانب ” الحوكمة” ، وذلك في اللقاء التفاعلي الذي يعقد تحت رعاية الدكتور حمد عبدالله المانع رئيس الأكاديمية العربية للامتياز في الحوكمة رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف ومشاركة نخبة من المتحدثين.

ويركز اللقاء التفاعلي على عدة محاور منها أبعاد وتطبيقات حوكمة النظم الصحية لتعزيز التشاركية والمساءلة والشفافية ، وضمان الجودة ومجابهة التحديات في تقديم الرعاية الصحية وطب الأسرة، وحوكمة تقييمات التكنولوجيا الصحية واستدامة سلامة المرضى، وتوجهات منظمة الصحة العالمية لدعم الحوكمة والتغطية الصحية الشاملة وضمان الأمن الصحي وأضواء على نموذج البنك الدولي لحوكمة نظم التأمين الصحي، ونموذج عربي لحوكمة المستشفيات ونموذج بريطاني لحوكمة النظام الصحيو وتجربة سعودية في الحوكمة المؤسسية لنظام صحي مرن.