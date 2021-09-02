طريقة عمل كريمة الزبدة بالفانيليا

كريمة الزبدة الكلاسيكية هذه هي واحدة من أسهل أنواع الزينة

المقادير اللازمة

1 1/2 كوب زبدة غير مملحة بدرجة حرارة الغرفة

4 1/2 إلى 5 أكواب سكر بودرة

1/4 ملعقة صغيرة ملح ناعم أو حسب الرغبة

4 ملاعق صغيرة من خلاصة الفانيليا

3-4 ملاعق كبيرة كريمة ثقيلة أو حليب كامل الدسم يضاف للقوام المطلوب

طريقة العمل

اخفقي الزبدة على سرعة عالية لمدة 5 دقائق أو حتى يخف لونها

في هذه الأثناء انخلب 4 1/2 إلى 5 أكواب من السكر البودرة

قللي الخلاط إلى سرعة متوسطة إلى منخفضة وأضيفي السكر البودرة ملعقة كبيرة في كل مرة

اتركيه يندمج مع كل إضافة

يضاف السكر البودرة حسب الرغبة ويخفق حتى يتجانس تمامًا مع كشط جوانب الوعاء حسب الحاجة

أضيفي 1/4 ملعقة صغيرة ملح ناعم (أو حسب الرغبة) ثم أضيفي 4 ملاعق صغيرة من خلاصة الفانيليا واخفقيها حتى تتجانس

أضيفي 3 ملاعق كبيرة كريمة ثقيلة أو حليب ملعقة كبيرة في كل مرة

وأضفيها إلى القوام المطلوب

اضربي دقيقة أخرى حتى تمتزج جيدًا