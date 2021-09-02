ضبط موقع مخالف للاتجار بكائنات فطرية في الرياض

الرياض : البلاد

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفًا لنظام البيئة يملك موقعًا في مدينة الرياض يحتوي على عدد من الحيوانات البرية بغرض المتاجرة بها، وهو ما يعد مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها التي تمنع بيع كائنات فطرية حيوانية برية مجهولة المصدر أو تم الحصول عليها أو إكثارها بطريقة غير نظامية.

وأوضح المتحدث الرسمي الرائد رائد المالكي أنه تم نقل الكائنات إلى مركز الإيواء بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالف من الجهات المختصة، مبينًا أن عقوبة مخالفة بيع أي كائن فطري مجهول المصدر أو تم الحصول عليه أو إكثاره بطريقة غير نظامية هي غرامة تصل إلى (10) آلاف ريال لكل كائن.

وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.