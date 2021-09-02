رصد مخالفات وإغلاق منشآت بجدة والشرقية

جدة – الدمام- البلاد

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس الأول 3654 جولة رقابية مع الجهات المعنية وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 22 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة ورصدت الفرق الميدانية خلالها 28 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

من جهة أخرى أسفرت حملة الأمانة ممثلة في البلديات الفرعية في متابعة مخالفات المباني خلال الربع الثاني من العام الحالي عن رصد 13717 مخالفة في الأحياء الواقعة بنطاق 19 بلدية فرعية، وذلك ضمن جهود الأمانة للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري للمدينة.

على صعيد آخر نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول 1508 جولات رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها تحرير 85 مخالفة، للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا والمخالفات البلدية.

وكانت الفرق الرقابية الميدانية قد نفذت أكثر من 9628 جولة رقابية، وحررت 536 مخالفة خلال أسبوع ضمن جهود الأمانة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والتعليمات البلدية، والإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.