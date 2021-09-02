“تبوك”.. وجهة لإثراء المحتوى التراثي السياحي

تبوك ـ البلاد

تعتبر تبوك بالنسبة للسياح من الداخل والخارج مقصدا سياحيا جاذبا في السياحة التراثية، وتحتل مكانة سياحية مهمة؛ نظرًا لأهميتها التاريخية وتعدُد الأماكن فيها، فهي تعد كالنجمة المُضيئة التي تُنير أوجه الثقافة القديمة.وتحوي المنطقة العديد من المعالم السياحية والتاريخية، منها قلعة تبوك الأثرية التي بنيت في العصر العباسي، وهي إحدى محطات الحج على الطريق القديم الواصل ما بين الشام والمدينة المنورة، وتقع القلعة في المنطقة التاريخية، وهي قريبة من سوقي البادية والطواحين، وهي منطقة جاذبة للسياح ومستكشفي التراث.



وتتكون القلعة التي تحولت إلى متحف من طابقين، يحتوي الطابق الأول على فناء مكشوف وعدد من الحجرات ومسجد وبئر، وهناك سلالم تؤدي إلى الطابق الثاني الذي يضم مسجد مكشوف يعلو المسجد السفلي وغرف ودرج يؤدي إلى الأبراج التي كانت تستخدم للحراسة والمراقبة، كما أنها كانت في الماضي مكاناً لاستقبال الحجاج القادمين من الشام، أما الآن فهي من المعالم السياحية الأثرية المهمة بالمنطقة.