الهيئة السعودية للفضاء تطلق مسابقة “رائد الفن”

الرياض ــ البلاد

تسعى الهيئة السعودية للفضاء لبناء رأس المال البشري الوطني ليكون رافداً أساسياً لصناعة الفضاء وتعزيز الميزة التنافسية للمملكة. وتعد تنمية رأس المال البشري الوطني أحد أهم الممكنات لقطاع الفضاء بالمملكة، كما تواصل الهيئة برامجها في تعزيز دورها في قطاع الفضاء والإسهام في تطوير القدرات البشرية في القطاع، ورفع وعي المجتمع بأهمية علوم وتقنيات الفضاء وتعزيز المشاركة المجتمعية بأنشطته،وأطلقت الهيئة السعودية للفضاء أمس مسابقة “رائد الفن” التي تسعى من خلالها إلى إيجاد فضاءات إبداعية تلهم المجتمع وتدعم المواهب المحلية وتثري المحتوى البصري المتعلق بمجالات الفضاء من خلال المنتجات الإبداعية.

وتسعى المسابقة – التي تقدمها الهيئة بشراكة رقمية مع شركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين” – إلى تقديم أنشطة تواصلية وتفاعلية تعزز القدرات الفنية والتعبيرية من خلال المواءمة مع موضوعات الفضاء ومساحاته الملهمة، كما تعمل على تمكين صنّاع الدهشة والفن من إبراز مواهبهم وشغفهم عبر مختلف المنتجات الفنية البصرية، بما يسهم في تعزيز مستوى التوعية بعلوم الفضاء وصناعاته المختلفة. يذكر أن الهيئة تسعى من خلال المسابقة إلى الاستثمار في الطاقات الوطنية بما يُنمّي مواهبهم ويطورها، ويثري المحتوى الفضائي ويُوجد حراك فني واجتماعي، إضافة إلى زيادة الإسهام المجتمعي للهيئة ومختلف قطاعات الفضاء.