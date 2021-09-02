الاتحاد الآسيوي لكرة اليد يمنح السعودية استضافة أمم آسيا

الدمام- حمودالزهراني
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، اليوم الخميس. عن. منح المملكة العربية السعودية حق استضافة البطولة. الآسيوية العشرين للرجال “تصفيات بطولة العالم للرجال. – بولندا والسويد 2023” ممثلة بالاتحاد العربي السعودي. لكرة اليد، بعد أن كان من المقرر إقامتها في. “إيران” خلال يناير القادم 2022، جاء ذلك بعد. الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية للاتحاد. الآسيوي يوم أمس الأربعاء وقررت من خلاله. سحب البطولة من “إيران”. ومنح الاستضافة للمملكة العربية السعودية.
ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة. من 18-31 يناير من العام القادم 2022م بمشاركة المنتخبات الآسيوية. حيث ستمنح المنتخبات صاحبة المراكز الخمسة الأولى. بطاقة التأهل لمونديال العالم “بولندا –السويد 2023”.
من جهة أخرى، قدم فاضل بن علي النمر. رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة اليد. جزيل الشكر والامتنان للقيادة الحكيمة على دعمها. الدائم لقطاع الرياضة ولسمو الأمير عبدالعزيز بن تركي. الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية. السعودية وسمو نائبه الأمير فهد بن جلوي. على متابعتهما ودعمهما لملف الاستضافة الذي جاء. بناء على نجاح المملكة في استضافة أكبر. البطولات و الفعاليات العالمية في مختلف الألعاب والرياضات.
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