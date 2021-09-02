الأخضر يختتم استعداده لمواجهة فيتنام في افتتاح تصفيات كأس العالم

الرياض – هاني البشر

وسط حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، اختتم المنتخب الوطني مساء اليوم الأربعاء تدريباته استعدادًا لموجهة منتخب فيتنام مساء يوم غدٍ الخميس على “ملعب مرسول بارك”، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واجتمع المسحل بلاعبي “الأخضر” قبل بداية الحصة التدريبية أشاد في كلمته على الانضباط العالي الذي تمتع به اللاعبين طوال الفترة الماضية، وأشار المسحل على أهمية مباراة الغد وقوة المنتخب المنافس، ومؤكدًا في الوقت نفسه على ثقة الجميع بهم ومتمنيًا لهم التوفيق وكسب نقاط المباراة كاملة.

ميدانيًا، أجرى “الأخضر” مساء اليوم حصة تدريبية على “ملعب مرسول بارك”، تحت إشراف المدير الفني “إيرفي رينارد”. بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها أجريت مباريات مصغيره، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.

يجدر بالإشارة، بأن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات اليابان، استراليا، الصين، عمان، فيتنام.