إصابات كورونا دون المئتين

الرياض- البلاد

أكدت وزارة الصحة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة، مشددةً على أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية بإذن الله من مضاعفات متحورات الفيروس السريعة الانتشار.

وأعلنت الوزارة ، أمس، عن تسجيل (185) حالة إصابة مؤكدة وتعافي (301) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2931) حالة منها (867) حالة حرجة. وبلغ إجمالي الإصابات في المملكة (544634) حالة وحالات التعافي (533151) حالة , كما تم تسجيل (7) حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى (8552) حالة.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).