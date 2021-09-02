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إصابات كورونا دون المئتين

صحيفة البلادaccess_time25 / محرم / 1443 هـ       2 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد

أكدت وزارة الصحة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة، مشددةً على أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية بإذن الله من مضاعفات متحورات الفيروس السريعة الانتشار.

وأعلنت الوزارة ، أمس، عن تسجيل (185) حالة إصابة مؤكدة وتعافي (301) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2931) حالة منها (867) حالة حرجة. وبلغ إجمالي الإصابات في المملكة (544634) حالة وحالات التعافي (533151) حالة , كما تم تسجيل (7) حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى (8552) حالة.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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