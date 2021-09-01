رونالدو يرفع راية التحدي ويؤكد جاهزيته لحصد الألقاب مع يونايتد

أجرى الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابلة خاصة مع لاعب الفريق الجديد كريستيانو رونالدو اليوم الأربعاء.

وأشعلت عودة رونالدو (36 عامًا) إلى النادي الإنجليزي، الصحف العالمية التي تتبعت الصفقة باهتمام بالغ منذ بدايتها إلى نهايتها.

ولعب رونالدو بقميص يونايتد بين عامي 2003 و2009 وسجّل 118 هدفًا وحصد العديد من الجوائز والألقاب، أشهرها الكرة الذهبية 2008.

وقال اللاعب البرتغالي في تصريحاته: “جئت إلى مانشستر لمساعدة الفريق، وأنا جاهز لكل شيء سيطلبه مني المدرب سولشاير”.

يضيف: “عندما لعبت هنا في مانشستر أول مرة كان عمري 18 عامًا، والآن أعود بعد 18 موسمًا إلى نفس المكان، أنا سعيد للغاية بالعودة”.

يستطرد رونالدو عن مدربه السابق السير أليكس فيرغسون: “إنه بمنزلة أبي، هو السبب الرئيسي لعودتي إلى مانشستر يونايتد”.

يختتم رونالدو حديثه: “لقد اتخذت القرار الأفضل بالعودة إلى يونايتد، أريد صناعة التاريخ من جديد وحصد البطولات وإسعاد المشجعين”.



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