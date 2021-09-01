تمديد تفويض قوة الأمم المتحدة بلبنان

نيويورك – واس
صوت أعضاء مجلس الأمن الدولي، بالإجماع على القرار 2591 القاضي بتمديد تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) حتى 2022م، مجدداً الدعوة لدعم وقف دائم لإطلاق النار وحلّ طويل الأمد على أساس المبادئ والعناصر المنصوص عليها في القرار 1701 (2006).
وأعرب أعضاء المجلس في بيان صحفي اليوم، عن إدانة المجلس جميع الانتهاكات للخط الأزرق، جواً وبراً، داعياً بقوة جميع الأطراف إلى احترام وقف الأعمال العدائية، ومنع أي انتهاك للخط الأزرق واحترامه برمته، والتعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة واليونيفيل.
وحثّ المجلس المحتلّ الإسرائيلي على الإسراع في انسحاب جيشه من شمال قرية الغجر دون مزيد من التأخير بالتنسيق مع اليونيفيل، مجدداً التأكيد على الحاجة إلى الانتشار الفعال للقوات المسلحة اللبنانية في جنوب البلاد وفي مياهه الإقليمية بوتيرة متسارعة.