انسحاب أمريكي كامل من أفغانستان

جدة – البلاد

أوفت الولايات المتحدة الأمريكية بوعدها الذي قطعته بالانسحاب الكامل من أفغانستان قبل نهاية الموعد المحدد (31 أغسطس)، إذ أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن آخر أمريكيين غادرا العاصمة الأفغانية كابل الليلة الماضية هما سفير الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان روس ويلسون، والقائد الميداني للقوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال كريس دوناهو.

وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، أن السفير والجنرال آخر من صعدا على متن الطائرة العسكرية التي أقلعت من كابل، وأسدلت الستار على حرب استمرت 20 سنة، فيما قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، بعد مغادرة آخر جندي أمريكي كابل، إن بلاده تريد علاقات جيدة مع الولايات المتحدة والعالم، وترحب بعلاقات دبلوماسية جيدة معهم جميعاً.

وفرضت طالبان سيطرة كاملة على مطار كابل الدولي، أمس (الثلاثاء)، بعد أن غادرت آخر طائرة أمريكية المطار إيذانا بنهاية أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة. وجابت مركبات طالبان ذهاباً وإياباً المدرج الوحيد لمطار حامد كرزاي الدولي، بينما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: ” الآن أعلن انتهاء 20 عاماً من الوجود الأمريكي في أفغانستان. الأيام الـ17 الأخيرة شاهد العالم أكبر عملية إجلاء في تاريخ أمريكا”، مبيناً أن العالم سيحمل حركة طالبان مسؤولية تعهدها بتوفير ممر آمن لمن يريدون مغادرة أفغانستان، كما كشف عن أنه طلب من وزير الخارجية قيادة التنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان ممر آمن لمن يريدون مغادرة أفغانستان.

فيما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بعد إنجاز قوات بلاده انسحابها من أفغانستان: “الولايات المتّحدة ستعمل مع حركة طالبان إذا وفت بتعهّداتها. كلّ خطوة سنتّخذها لن تستند إلى ما تقوله حكومة طالبان وإنمّا إلى ما تفعله للوفاء بتعهّداتها”، مشدّداً على أنّ ما تطلبه الحركة من المجتمع الدولي من اعتراف ودعم يجب أن “تكتسبه” عن جدارة واستحقاق.

من جهته، أعلن الجيش الأمريكي أنّه أعطب قبل انسحابه من مطار كابل طائرات وآليات مدرّعة ومنظومة دفاعية مضادّة للصواريخ، حيث أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، إنّ قواته “نزعت سلاح” هذه الأعتدة أي أعطبتها وجعلتها غير قابلة للتشغيل مرة أخرى.

وفي وقت أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أنس، أنه لم يتبق سوى مئات من مواطني المملكة المتحدة في أفغانستان، بعد انقضاء المهلة المحددة لانسحاب القوات الأجنبية، قال وزير الخارجية الفرنسي إيف لو دريان إنه “لابد لنا من مواصلة الضغط على طالبان لكننا لا نتفاوض معها لتأمين المطار”، بينما أعلن قائد سلاح الجو البريطاني، الجنرال مايك وينغستون، أن لندن مستعدة لشن هجمات ضد تنظيم “داعش خراسان” في أفغانستان.

وبينما زاد التوتر في ولاية بنجشير، وقتلت المقاومة 7 من طالبان مع إصابة آخرين بهجوم شنته الحركة على الولاية، أعلنت حركة طالبان أمس، أن المشاورات حول تشكيل الحكومة في أفغانستان اختُتمت وسيتم الإعلان عن نتائجها قريبة. وقال متحدث باسم الحركة الأفغانية: “المشاورات انتهت وسيتم الإعلان عن الحكومة قريباً”، مضيفا أن “المحادثات جارية مع الحراك المعارض في ولاية بنجشير وتم إحراز تقدم جيد وستحل المسألة عبر التفاهم”. وتابع: “موضوع بنجشير قيد البحث، وصلتنا بعض التقارير، ونأمل ألا تكون هناك حرب. سيتم حل القضية عن طريق التفاهم”.