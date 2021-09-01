الأخضر يرفع استعداده للقاء فيتنام

الرياض – هاني البشر

واصل المنتخب الوطني الأول اليوم الثلاثاء تدريباته في معسكره المقام حاليًا في العاصمة الرياض، ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب فيتنام يوم الخميس القادم ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأجرى لاعبو “الأخضر” مساء اليوم حصة تدريبية على “استاد الأمير فيصل بن فهد”، تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”، بدأت بتمارين الإحماء بعدها مباريات مصغره، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية على ثلثي الملعب.

على صعيد متصل، انتظم قائد الأخضر “سلمان الفرج” في المعسكر، وشارك في تدريب اليوم، بعد أن أجرى فحص فايروس كوفيد-19.

ويواصل المنتخب الوطني تدريباته يوم غدٍ الأربعاء عند الساعة السابعة مساءً على ملعب مرسول بارك، في حصة تدريبية ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

من جهة أخرى، أجرى لاعبو ومنسوبي المنتخب الوطني مساء اليوم فحص فايروس كوفيد-19 تطبيقًا للبروتوكول الطبي الخاص بالمباريات الدولية الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) .

الجدير بالذكر، يعقد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول “إيرڤي رينارد” غدٍ الأربعاء عند الساعة 15 : 8 مساءً مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب مرسول بارك للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب فيتنام .