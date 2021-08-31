مليشيا الحوثي تروع طلاب تعز

جدة – البلاد

أدانت المملكة واستنكرت بشدة الاعتداء الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج اليمنية، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية، وقوف المملكة وتضامنها التام مع الجمهورية اليمنية الشقيقة، مجددةً موقف المملكة الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة لميليشيا الحوثي الإرهابية ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة، كما تؤكد الوزارة على موقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية، للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن وشعبه، معبرة عن خالص عزائها ومواساتها لذوي الضحايا، وللجمهورية اليمنية حكومةً وشعباً، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. بدورها، أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على قاعدة العند، مؤكدة وقوفها ومساندتها للشعب اليمني والحكومة الشرعية لجمهورية اليمن حتى يحقق الأمن والاستقرار والازدهار، داعيا في الوقت ذاته إلى وقف تزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بالسلاح وضمان عدم انتهاك القرارات الأممية، كما أدان البرلمان العربي، الهجوم الحوثي الإرهابي، محذرا من تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية في الأراضي اليمنية، مشددا على ضرورة التصدي لمثل هذه الممارسات الإرهابية واتخاذ قرارات دولية من شأنها ردع هذه الجماعة الإرهابية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي. فيما أكد رئيس هيئة الأركان في اليمن، الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، أن السلام في اليمن لن يتحقق إلا بإخضاع جماعة الحوثي بالقوّة العسكرية وبتوحد اليمنيين خلف القيادة السياسية حتى إنهاء الانقلاب.

وقال إن الجريمة التي ارتكبتها المليشيات دليل إضافي على طبيعتها الدموية ونهجها الإرهابي وحقدها وكراهيتها للشعب اليمني ورغبتها الجامحة في اجتثاثه لكي تتفرد بالحكم والثروة، وفق ما نقله المركز الإعلامي للقوات المسلحة في اليمن. وأضاف: “المليشيا الحوثية الإرهابية دأبت على تنفيذ الجرائم كلما شعرت بالعجز والفشل في تحقيق أهدافها التوسّعية”، مشدداً على رفع الجاهزية القتالية والتحلي باليقظة العالية والاستعداد الدائم لتنفيذ المهام المطلوبة. وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية، انتهاكاتها بحق المدنيين العزل، مع تدمير ممنهج لقطاع التعليم، حيث امتدت الانتهاكات لقصف المدارس واستهداف الطلبة، ونشر الخوف خارج نطاق سيطرتها.

وعمدت الجماعة المدعومة إيرانياً، إلى حرمان الكثير من الطلاب من الوصول إلى مدارسهم بسبب القنص المستمر والقصف الهمجي على الأحياء السكنية والبنية التحتية التي تشمل المدارس، ففي مدينة تعز، يعيش التلاميذ حالة خوف وهلع خصوصا القاطنين في مناطق التماس، فقد تحدثوا عن مخاوفهم اليومية التي عاشوها منذ سنوات وحتى اليوم، وبالرغم من ذلك فهم يخاطرون بأنفسهم وأرواحهم لأجل العلم، حسب قولهم.

وفي ظل هذه الأوضاع المأساوية التي تشهدها المدينة ومواطنوها، اعتاد البعض مجبرين على قطع مسافات طويلة بغية الوصول إلى المدرسة، والبعض الآخر شاهد بشاعة انتهاكات الحوثي وجرائمه وتوقف عن الذهاب إلى المدرسة خوفاً من الاستهداف. وقالت قالت طالبة يمنية: “شعور الخوف والهلع يرافقنا بشكل دائم، ونحاول التغلب عليه لأجل ألا تضيع سنوات الدراسة علينا”، بينما أكد مدرس يمني أنه بسبب الحرب هناك طلاب في عمر 11 سنة لم يدخلوا المدرسة حتى الآن.