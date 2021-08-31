جرائم الحوثي

تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ، جرائم حرب بحق الشعب اليمني ومحاولاتها استهداف المدنيين والأعيان في المملكة بالطائرات المسيرة المفخخة والصورايخ وتهديد حركة الملاحة البحرية ، ومن هذه الجرائم الدامية ضد أبناء اليمن، الاعتداء الإرهابي على قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج.

ولقد أدانت المملكة بشدة هذا العدوان الحوثي الآثم ، مؤكدة وقوفها وتضامنها التام مع الجمهورية اليمنية الشقيقة، مجددةً موقفها الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة لميليشيا الحوثي الإرهابية ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة، وكذلك تأكيد موقفها الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية، للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن وشعبه.

كما ثبت للمجتمع الدولي أطماع تلك الميليشيا وخطورة أجندتها الإيرانية على اليمن وعلى استقرار هذه المنطقة الهامة من العالم ، وضرورة التصدي لمثل هذه الممارسات الإرهابية واتخاذ قرارات دولية من شأنها ردع هذه الجماعة الإرهابية بعد أن ثبت للعالم أن السلام المنشود لليمن لن يتحقق إلا بإخضاعها بالقوّة العسكرية، وبتوحد اليمنيين خلف الشرعية حتى إنهاء الانقلاب، وإنهاء ما ترتب عليه من آثار مدمرة، وضرورة ممارسة مزيد من الضغوط الدولية للجم أطماع ونزق النظام الإيراني الراعي للإرهاب.