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البرلمان العربي: أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

صحيفة البلادaccess_time23 / محرم / 1443 هـ      31 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أدان البرلمان العربي بأشد العبارات هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية المتواصلة تجاه المملكة العربية السعودية والتي كان آخرها إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة نجران، مؤكدًا أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعكس تحدي جماعة الحوثي السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وطالب البرلمان العربي في بيانٍ له الليلة، المجتمع الدولي باتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف أمن المملكة العربية السعودية، مُشددًا على تضامنه الكامل مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها.

ونوّه البرلمان العربي إلى أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مُشيدًا في الوقت ذاته بيقظة وكفاءة الدفاعات الجوية السعودية التي أحبطت جميع المحاولات العبثية لميليشيات الحوثي الإرهابية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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