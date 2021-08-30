رئيس غرفة عُمان: زيارة وفد المملكة يعزز التعاون المشترك

البلاد – مها العواودة

قال المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ، أن زيارة الوفد السعودي برئاسة المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الاستثمار إلى سلطنة عمان ، تجسد عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين ومواءمة لأهداف وتوجهات رؤية “عمان 2040” ورؤية “المملكة 2030″، والتكامل في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.

وأضاف لـ “البلاد” إن هذه الزيارات والوفود الاقتصادية تأتي ترجمة لسعي القيادة الكريمة في بلدينا من أجل تعزيز أواصر التعاون في البلدين في مختلف المجالات، مؤكدا أن الجميع يعمل على بذل المزيد من الجهود للخروج بنتائج إيجابية تلامس طموح القيادة الحكيمة في البلدين على أرض الواقع من أجل تعزيز فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر بين القطاع الخاص في البلدين، ، وعقد المؤتمرات والمعارض، وإقامة المشروعات الاقتصادية المشتركة.

وأكد أن الطريق البري المشترك هو ضمن محاور هذه الزيارة باعتباره من مقومات تعزيز التبادل التجاري ورفع الكفاءة الاستثمارية لما له دور كبير في أختصار وتقليص الوقت والجهد، حيث يقلص حوالي 600 كيلو متر في طرق النقل البري بين البلدين الصديقين وبشكل مباشر، حيث سيعمل الطريق الجديد على تعزيز خطوط النقل البري ويعزز من التجارة البينية.

وأضاف “سيتخلل زيارة الوفد والتي تستمر ثلاثة أيام عقد اجتماع لمجلس الأعمال السعودي ومنتدى للاستثمار وزيارات رسمية وغير رسمية للمناطق الصناعية والحرة بالسلطنة وذلك لتعريف الوفد الشقيق بما تمتلكه عمان من مقومات وتسهيلات جاذبة ومشجعة وبيئة استثمارية مستقبلية”.