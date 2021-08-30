المجلس الاقتصادي العربي يبحث تمكين المرأة

القاهرة – البلاد

انطلقت الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التابع لجامعة الدول العربية في دورته الـ “108”، حيث عقدت اللجنة الاجتماعية للمجلس اجتماعًا حضوريًا برئاسة مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتجارة الليبية عز الدين مبروك مصدق، وبمشاركة ممثلي الدول العربية والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة.

ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع وكيل وزارة المالية المساعد للعلاقات للشؤون الدولية المتعددة بوزارة المالية نايف بن محمد العنزي. وتناقش اللجنة مجموعة من البنود منها التعاون العربي الدولي في المجالات التنموية والاجتماعية، وإعداد الجانب الاجتماعي للملف الاقتصادي والاجتماعي للدورة ” 31 ” لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ومقترحاً لحماية المرأة في القطاع غير الرسمي، والإستراتيجية العربية وخطة العمل للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي “2022- 2028”. ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها ومشاريع القرارات إلى الدورة الوزارية للمجلس الخميس.