المحليات 8500 كادر صحي يتفاعل مع برنامج عناية الطبي الافتراضي

جدة- ياسر بن يوسف أوصى لقاء تفاعلي طبي بضرورة تقنين وصف المضادات الحيوية للحالات المرضية التي تستدعي لهذه الأدوية ، إذ إن المضادات الحيوية تعتبر من الأدوية الهامة في مواجهة الأمراض ولا توصف للمرضى إلا من قبل الأطباء وفي الحالات الضرورية جدًا بعد تشخيص الحالة ومدى احتياجها لها. وحقق برنامج العناية الذي أقامته الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع بالتعاون مع جلاسكو الطبية السعودية ودعا اليه ملتقى الخبرات لتنظيم المعارض والمؤتمرات الطبية FEXC عبر المنصة الالكترونية افتراضيًا نجاحًا كبيرًا من حيث التفاعل والحضور غير المسبوق من الأطباء والممارسين الصحيين من المملكة العربية السعودية وخارجها ، إذ تجاوز عدد المشاركين 8500 طبيب وممارس صحي. وترأس الجلسات العلمية وإدارة النقاش استشاري طب الأسرة نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع الدكتور أشرف أمير ، بمشاركة كل من استشاري الأمراض الصدرية وأمراض الرئتين الوعائية الدكتور مجدي إدريس واستشاري طب الأسرة الدكتور عاصم الشنبري ، والذين قدموا من خلال البرنامج 3 محاضرات قيّمة عن المضادات الحيوية وأهمية تقنينها وأهم الحالات المرضية التي تستدعي وصف هذه الأدوية للمرضى، وشهد البرنامج نقاشات علمية وطبية بين المتحدثين ورئيس الجلسة أسهمت في إثراء ساحة البرنامج العلمي وزادت من تفاعل الحضور من الأطباء والمتخصصين الذين طرحوا الكثير من الأسئلة حول هذا الموضوع الحيوي والهام وتلقوا الإجابات عليها من الأساتذة المتحدثين في هذا البرنامج، فيما عبر الحضور في مداخلاتهم المباشرة عن إعجابهم بالمواضيع المطروحة والمفيدة التي قدمها المنظمون للبرنامج وتناولها المتحدثون خلال محاضراتهم ونقاشاتهم، من جانبهم أثنى الأساتذة المتحدثون على دقة التنظيم وأبدوا انبهارهم بالعدد الكبير للحضور. وفي السياق، قال رئيس البرنامج العلمي ونائب رئيس الجمعية الدكتور أشرف أمير، إن جمعية طب الأسرة والمجتمع تسعى دائمًا إلى تقديم مثل هذه البرامج الطبية الهادفة إلى المحافظة على صحة وسلامة الأسرة والمجتمع الأصحاء منهم والمرضى من خلال تعريف الأطباء والممارسين الصحيين بالمستجدات العلمية والطبية في مختلف المجالات ، مما يؤدي إلى الارتقاء بدور الطبيب والممارس الصحي وينعكس على تطوير مستوى الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها المنشآت الصحية في المملكة لجميع المستفيدين من خدماتها من المرضى والمراجعين على حد السواء. وسجل الدكتور أشرف أمير شكره وتقديره لشركة جلاسكو الطبية على دعمها المتواصل وتعاونها الدائم مع الجمعية لإقامة مثل هذه البرامج والفعاليات الطبية النافعة للفرد والمجتمع، وخص بالشكر ملتقى الخبرات لتنظيم المعارض والمؤتمرات كشريك حصري لفرع جمعية طب الأسرة والمجتمع بمحافظة جدة على نجاحهم المستمر في تنظيم المؤتمرات الطبية والمناسبات المختلفة، ودلل على قوله بما شهده البرنامج في هذه الأمسية من حضور طبي غير مسبوق ، معتبرًا أن تسجيل أكثر من 18000 شخص وحضور 8500 طبيب وممارس صحي في برنامج علمي مدته لا تزيد عن ساعتين لم يحدث حتى في المؤتمرات الدولية ، فما بالنا بالمؤتمرات المحلية وهذا يؤكد نجاح الجهود المبذولة من قبل الملتقى والعاملين فيه.