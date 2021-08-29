7 فوائد لعصير الرمان.. يقي من السرطان والزهايمر

جدة ـ البلاد

تشتهر العديد من مناطق المملكة بزراعة الرمان ، وتعد أشجار الرمان أكثر الفواكه انتشارا بمنطقة الباحة حيث تفوق عدد مزارعها أكثر من ثلاثة آلاف مزرعة حسب الإحصائية التقريبية لجمعية الرمان التعاونية بمنطقة الباحة ، ويعتبر رمان بيده في المنطقة الاشهر من نوعه على مستوى العالم ، كما دخلت منطقة تبوك في المنافسة في انتاج الرمان حيث أن هناك نحو 80 ألف شجرة بدأت بتوريد منتجاتها إلى الاسواق ولا ننسى انتاج منطقة الطائف من الرمان والذي بدأت الاسواق هذه الايام تستقبل منتجات مزارعه .

وعلى مدار عقود تمَّ استخدام فاكهة الرمّان على أنها دواء للعديد من الأمراض والأعراض؛ إذ يحتوي عصير الرمان على أكثر من 100 مادة كيميائية نباتية.

وبحسب موقع medicalnewstoday، فإنَّ عصير الرمان له فوائده الصحية العديدة، منها المساعدة في الوقاية من السرطان بجانب دعمه للمناعة.

مضادات الأكسدة: تحتوي بذور الرمان على مادة البوليفينول، إحدى مضادات الأكسدة القوية؛ حيث يحتوي عصير الرمان على مستويات مضادات أكسدة أكثر بثلاث مرات من الشاي الأخضر وتساعد مضادات الأكسدة على إزالة الجذور الحرة وحماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهاب.

الوقاية من السرطان: اكتشف الباحثون أن الرمان من الممكن أن يساعد على وقف نمو خلايا سرطان البروستاتا.

وخلال الفترة الحالية يتم زيادة وتيرة دراسة فوائد الرمان للتعرف أكثر على الثمرة الأعجوبة ذات الفوائد المتعددة.

مكافحة ألزهايمر: تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في فاكهة الرمان بتركيز عالٍ على حماية الذاكرة، فضلًا عن إعاقتها لتقدم مرض الزهايمر.

ويعدّ عصير الرمان مضادًا قويًا للالتهابات وذلك بسبب تركيزه العالي من مضادات الأكسدة، وساعد على تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم ومنع الإجهاد التأكسدي والأضرار.

التهاب المفاصل: تساعد مركبات الفلافونول الموجودة في عصير الرمان على منع الالتهاب الذي يساهم في التهاب المفاصل وتلف الغضاريف.

تتم دراسة العصير حاليًا بسبب آثاره المحتملة على هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي وأنواع أخرى من التهاب المفاصل.

أمراض القلب: يعتبر عصير الرمان من أكثر أنواع العصائر المفيدة لصحة القلب. يبدو أنه يحمي القلب والشرايين.

أظهرت دراسات صغيرة أن العصير يحسن تدفق الدم ويمنع الشرايين من أن تصبح متصلبة وسميكة. قد يؤدي أيضًا إلى إبطاء نمو اللويحات وتراكم الكوليسترول في الشرايين.

ضغط الدم: شرب عصير الرمان يوميًا قد يساعد أيضًا في خفض ضغط الدم الانقباضي. ذكرت مراجعة شاملة للتجارب العشوائية أنه سيكون من المفيد لصحة القلب تضمين عصير الرمان يوميًا.

مضاد للفيروسات :يمكن لعصير الرمان أن يمنع المرض ويحارب العدوى؛ ثبت أيضًا أن الرمان مضاد للبكتيريا والفيروسات.