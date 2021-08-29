صرف 9.2 ملايين ريال لتطوير البنية التحتية لمشروعين سكنيين في الأحساء

الأحساء : البلاد

أعلن برنامج “الأراضي البيضاء”، عن صرف 9.2 ملايين ريال لاستكمال تنفيذ أعمال البنية التحتية في مشروعين سكنيين في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، مبينًا أن هذا المبلغ يمثل جزءًا من إيرادات البرنامج التي تم تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني للمدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.

وأوضح البرنامج أن المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنصّ على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: “تحدد الوزارة أوجه الصرف ـــ من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة ـــ على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها”.

وأكّد البرنامج أن ذلك يأتي ضمن خطة متكاملة لتخصيص الإيرادات التي تم تحصيلها من الرسوم في تطوير البُنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشاريع السكنية، ويعمل على تنفيذها بشكل مستمر لمتابعة الاحتياج في عدد من المشروعات السكنية، علمًا أن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.