شانيل تشتري حقول الياسمين

باريس – وكالات

اشترت شركة الأزياء والتجميل الفرنسية الشهيرة شانيل المزيد من الأراضي في جنوب فرنسا لتوفير زهور الياسمين وغيرها.

ولجأت الشركة إلى ذلك خشية اختفاء محاصيل الزهور المستخدمة في صنع عطورها، ويجري حصاد هذه الزهور يدويا في طقوس سنوية دقيقة.

وقالت شركة السلع الفاخرة إنها اشترت ما يصل إلى 100 ألف متر مربع لتضاف إلى الأراضي التي تستغلها بالشراكة مع شركة محلية قرب بلدة جراس التي تشتهر بحقول الزهور المحيطة بها.

وفي صباح مشمس وقبل بلوغ درجة الحرارة ذروتها في بيجوماس المجاورة، انشغل عشرات العمال في حصاد محصول هذا العام من الياسمين.

وللياسمين المزروع في جراس رائحة مميزة، وأصبحت المنطقة مقرا للزهور والشذى في القرن السابع عشر عندما بدأ العاملون في دباغة الجلود في تعطير الجلود المستخدمة في عملهم.