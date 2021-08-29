تعزيز البيئة الإبداعية المنفتحة على التبادل الثقافي

أبها ـ البلاد

نظمت هيئة الأدب والنشر والترجمة أمس ملتقى «الأدباء» في السودة بمنطقة عسير، بالشراكة مع شركة السودة للتطوير. واستهل الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور محمد حسن علوان أعمال الملتقى بالترحيب بضيوف الملتقى من شعراء وأدباء ومؤلفين ومثقفين، وقدم لهم موجزاً عن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز جودة المحتوى الأدبي السعودي، ودعم تنوعه، وتعظيم مكانته في حياة الفرد بجميع الأعمار، وسط بيئة محفزة على الإبداع ومنفتحة على التبادل الثقافي والمعرفي مع العالم.

وتطرق الدكتور علوان للوضع الراهن لقطاعات الأدب والنشر والترجمة في المملكة مستعرضاً نقاط القوة والفرص، إضافة لنقاط الضعف والتحديات في القطاعات الثلاثة، مشيراً إلى أن المرتكزات الاستراتيجية للهيئة ستعمل على إثراء المحتوى والوصول للمتلقي محلياً وعالمياً، وتطوير منظومة تنافسية مستدامة، ونشر ثقافة القراءة كممارسة أساسية في اكتساب المعرفة، وتعزيز التواصل الفعال مع أصحاب العلاقة. عقب ذلك تحدث الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير الدكتور حسام الدين مدني عن الجوانب السياحية والثقافية والعمرانية التي يتم تنفيذها في السودة، بمتابعة دقيقة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-. ثم انطلقت بعد ذلك جلسات الملتقى وافتتحها وكيل وزارة الثقافة للاستراتيجيات والسياسات الثقافية البراء العوهلي، الذي تحدث عن التشريعات ودورها في تمكين الحراك الثقافي والمهام التي تقوم بها الوزارة لقيادة وابتكار وتطوير اللوائح التنظيمية، ومراجعة وإصدار الأنظمة واللوائح وتفعيلها في القطاع، لأجل خلق بيئة ثقافية غنية تساعد على الإبداع والابتكار. وقال العوهلي: «إن التشريعات ورسم السياسات الثقافية لمسارات القطاعات يمكّناننا من أن نسير وفق خارطة الطريق الأمثل لتحقيق طموحات ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للثقافة، كما يؤدي دوراً حيويا في مأسسة العمل الثقافي ككل، وتحويله من نشاطات مرتجلة للأفراد ومجموعات مهتمة إلى أطر تنظيمية تحقق الاستدامة الثقافية». بعد ذلك تناول ضيفا الجلسة الثانية أستاذة فلسفة النقد والأدب العربي في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة رانيا العرضاوي، وأستاذ النقد والنظرية بجامعة الملك سعود الدكتور معجب العدواني دور النقد الأدبي في إثراء الحركة الأدبية، فيما أدار الجلسة ملاك الجبلي. وتناول الضيفان العلاقة بين المبدع والناقد الأدبي والتي تتسم دائماً بالتضاد والمواجهة، في الوقت الذي يفترض فيه أن يكون هناك تصالح بينهما لحاجة كل واحد منهما للآخر. واستعرض سامي البطاط -مقدم برنامج «ظل كتاب»- في الجلسة الثالثة التي حملت عنوان «مبادرات أدبية» تجربته في تقديم العديد من الكتب عبر قناته الخاصة على موقع اليوتيوب، وحجم التجاوب الذي وجده محلياً وعربياً، والذي لم يكن يتوقعه خصوصاً وهو يقدم محتوى قد لا يكون جذاباً للجيل الحالي والذي يتركز في بعض الأحيان في كتب ومجلدات طبعات منذ مئات السنين.

واختتم امس بالجلسة الأخيرة التي حملت عنوان «تطلعات الأدباء بين جيلين» وشارك فيها الأديب والناقد الدكتور سعيد السريحي، والروائية آمنة بوخمسين، والكاتب ومقدم بودكاست المقهى رائد العيد، فيما أدار الجلسة معاذ المسلم. ورفض الدكتور السريحي في هذه الجلسة فكرة الاحتفاء بالأديب وتسهيل الأمور له، مؤكداً بأن الأديب الذي يبحث عن التكريم زائف، وقال إن كل ما يبحث عنه الأديب هو أن يكتب بدون قيود «فهو من ورّط نفسه بالكتابة ولا يريد أي تسهيلات، فيما الاحتفاء الحقيقي الذي يريده هو أن يجد إبداعه وسط أيدي الناس والمتلقين، الذي سيقيمون تجربته بالإشادة أو الهجر».