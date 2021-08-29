بشرى لعشاق القهوة .. هذا ما تفعله الفناجين الثلاثة اليومية بجسمك

هناك الملايين من عشاق القهوة لكن العادة الأكثر شيوعا هي تناول ما يصل إلى 3 أكواب من القهوة بشكل يومي.

وبالفعل هناك دراسة حديثة، قالت إن تناول هذا القدر قد يحمي من أمراض القلب المسببة للوفاة.

وبحسب شبكة «CNN» الأمريكية، فإن هذه الدراسة تم عرضها يوم الجمعة الماضية، خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب.

وكانت فحصت الدراسة سلوك 468 ألف شخص شربوا القهوة وشاركوا في دراسة البنك الحيوي في بريطانيا.

والتي تشتمل على معلومات وراثية وصحية بشكل عميق، وأظهر تحليل يتعلق بأمراض القلب، بأن شرب فنجان واحد أو أكثر من القهوة العادية التي تحتوي على الكافيين بشكل يومي

ارتبط بتراجع مخاطر الإصابة بفشل القلب على المدى الطويل، وفقًا لـ«سبوتنيك».

وبالمقارنة مع الأشخاص الذين لم يشربوا القهوة وجد تحليل أن خطر الإصابة بفشل القلب مع مرور الوقت انخفض

بنسبة تتراوح بين 5% إلى 12% لكل فنجان يتم تناوله في اليوم.

وحينما يتناول الشخص فنجانين أو أكثر من القهوة السوداء بشكل يومي، ينخفض خطر الإصابة بنحو 30%.

كما كانت دراسات سابقة توصلت إلى أن شرب كميات معتدلة يمكن أن يقي الأشخاص البالغين من داء السكري من النوع 2، ومرض باركنسون، وأمراض الكبد، وسرطان البروستاتا، والزهايمر.

يذكر أن بنهاية الشهر الماضي، قدّمت آنا بيلوأوسوفا، خبيرة التغذية الروسية، قائمة ضمّت الأطعمة والمشروبات التي لا يجب تناولها على معدة فارغة، محذّرة من تناول المشروبات الغازية على معدة فارغة، خاصة الحلوة، فقد تتسبب في إصابة صاحبها بـ«حرقان» في المعدة، وتجشؤ، وقد ينتهي به الأمر للإصابة بالتهاب المعدة أو قرحة