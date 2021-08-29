المحليات المجلس الصحي يطلق دليل تدريب مرافقي مرضى الرعاية الصحية المنزلية

الرياض : البلاد أطلق المجلس الصحي السعودي “دليلاً إرشادياً لتدريب مرافقي مرضى الرعاية الصحية المنزلية”، الذي يُعد مرجعاً لمقدمي الرعاية الصحية المنزلية، بهدف رفع الوعي الصحي في المجتمع لتقديم هذه الخدمة للمريض، حيث يحتوي على معلومات وإرشادات تساعد على التعامل مع المريض في المنزل، ويمد مقدمي الخدمة بالأدوات اللازمة لإدارة خدمات الرعاية الصحية المنزلية بفعالية. وفي هذا الصدد تنظم الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي اليوم وغداً ورشة عمل “إعداد مدربين لتدريب مرافقي مرضى الرعاية الصحية المنزلية”، يقدمها رئيس اللجنة الوطنية للطب المنزلي الدكتورة عائشة بنت إبراهيم الصغير، وعضو اللجنة الوطنية للطب المنزلي الدكتور سالم خليل الضاحي، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس، كما سيتم تنظيم ورش عمل مستقبلية تعقد لاحقاً في أربع مناطق أخرى بالمملكة. وتهدف ورشة العمل إلى تدريب متخصصين مرشحين من مختلف القطاعات الصحية في مجال الرعاية الصحية المنزلية، ليتمكنوا بعد تأهيلهم من تدريب “مرافقي مرضى الرعاية الصحية المنزلية” على كيفية التعامل والإشراف على مرضاهم في المنزل، من خلال دورات تدريبية ستقام في مراكز الرعاية الصحية المنزلية في مختلف مناطق المملكة. وتشتمل الورشة على محاور عديدة منها؛ أهمية الرعاية الصحية المنزلية وجوانب الدعم المطلوبة والشروط، مهارات مرافق المريض، تعامل مرافق المريض مع الأمراض المزمنة، التعامل مع مرضى الرعاية التنفسية، أهمية متابعة أدوية المرضى ومتابعة العلاج، الدعم النفسي للمريض وأسرته ورفع الروح المعنوية، والاحتراق النفسي لمرافقي مريض الرعاية المنزلية. وأوضح الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي، أن إطلاق المجلس دليل تدريب مرافقي مرضى الرعاية الصحية المنزلية، يأتي لتوفير رعاية صحية مستمرة ووقائية ومساندة علاجية تثقيفية للمرضى في منازلهم، بالإضافة إلى توفير رعاية صحية اقتصادية عن طريق تقليل إشغال أسرة المرضى ذوي الحالات الحرجة ومرضى الباطنية الذين يحتاجون لفترات علاج طويلة. وأضاف أن تقديم هذه الخدمة للمريض في المنزل تستلزم وجود مرافق للمريض مُدرب في التعامل مع الحالة الصحية للمريض، وتنفيذ الخطة العلاجية المقررة من قبل الفريق المعالج، لهذا جاءت مبادرة المجلس الصحي السعودي بإصدار دليل خاص لتأهيل مرافقي المرضى بالمنزل، منوهاً بالجهود الكبيرة التي بذلتها “اللجنة الوطنية للطب المنزلي” في إعداد دليل “تدريب مرافقي مرضى الرعاية الصحية المنزلية” وفي تطوير الرعاية الصحية المنزلية، التي تحظى أنشطتها بأكبر دعم من المجلس من أجل الارتقاء بالرعاية الصحية في المملكة. من جانبه بين المتحدث الرسمي للمجلس الصحي السعودي بسام بن توفيق البريكان؛ أن هذه الخدمة توفر رعاية صحية منزلية ميسرة وشاملة للمرضى في أماكن إقامتهم من خلال فريق طبي مدرب بتنسيق دائم مستمر مع الجهة الصحية المعالجة. وأفاد أن الدليل يشتمل على أساسيات الرعاية الصحية المنزلية والموضوعات العلمية عن بعض الأمراض الشائعة فيها مثل السكري، ارتفاع ضغط الدم، التهاب المفاصل المزمن، وكذلك التطرق لبعض القضايا التي تهم مرافقي المرضى ودعمهم النفسي، وقد روعي في الدليل أن يكون سهل التطبيق ويجيب على الجوانب الشائعة التي يحتاجها مدربو مرافقي المرضى بالمنازل.