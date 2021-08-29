الكوادر التعليمية السعوية جاهزة لسد غياب المتعاقدين

البلاد ـ احمد الاحمدي ـ حمود الزهراني ـ مها العواوده ــ حليمة احمد ـ نجود النهدي

يعود النبض اليوم الأحد إلى فضاءات المدارس بعد انقطاع دام أكثر من عام ونصف ، حيث تستقبل المدارس الثانوية والمتوسطة طلابها المحصنين بجرعتين من لقاح كوفيد 19، فيما وضعت إدارات المدارس ترتيبات للعودة وفق برتوكولات وقائية حيث تم تجهيز المدارس وفق الاحترازات والخطة التفصيلية التي عُممت من وزارة التعليم، كما أن الدراسة ستنطلق وفق الدليل الإشرافي لنماذج العودة الآمنة التي تنص على توزيع الدراسة في المدارس والفصول بحسب الأعداد المحصنة بجرعتين إلى 4 مستويات، وهي المستوى المنخفض «مجموعة واحدة» وتكون فيه الدراسة إما حضورية أو عن بعد، ومع عودة الدراسة وقرع جرس الحصص فإن ثمة سؤالا ينطلق من معاقله حول كيفية تمكن المدارس الاهلية والعالمية في مختلف مناطق المملكة من بدء الدراسة حضوريا في ظل غياب الكوادر التعلمية واغلبهم من المعلمين المتعاقدين الذين مازاولا في بلدانهم.

وفي هذا السياق أكد ملاك مدارس اهلية وتربويون أن جميع ادارات المدارس وضعت خططا مسبقة من اجل ايجاد البديل من المعلمين والمعلمات السعوديين والذين اثبتوا جدارتهم في المهام المنوطة بهم، كما أنه بالنسبة لرياض الاطفال والمدارس الابتدائية فإن عملية التعليم عن بعد سوف تحقق ما تصبو اليه المدارس الاهلية ، لافتين في الوقت نفسه إلى أن توفير 28 ألف وظيفة للكوادر السعودية سوف يمنح الثقة للمعلمين والمعلمات السعوديين لقيادة مسيرة التعليم في المدارس الاهلية.



يقول الأكاديمي الدكتور غسان بن محمد عسيلان وكاتب الرأي” لا شك أن توطين الوظائف في المملكة العربية السعودية يُعد مطلبا وطنيّا مهما، وهو مطلبٌ مُلِحٌ من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، وفي تصوري أن قطاع التعليم واعد فيما يتعلق بمسألة التعليم؛ وذلك بالنظر إلى تزايد عدد السكان، ووجود ما يزيد عن ستة ملايين ونصف المليون طالب وطالبة يدرسون في المراحل التعليمية المختلفة”.

وأضاف “بالعودة إلى الإحصاءات الرسمية نجد أن هناك نسبة لا بأس بها من أبنائنا وبناتنا يدرسون في القطاع الخاص في المدارس الأهلية والعالمية، وبالتالي فيقدم هذا القطاع فرصا وظيفية كبيرة للتوطين، والمعلم السعودي جدير بدعمه ومساندته ومنحه الثقة لينطلق في عطائه في هذا النوع من التعليم”.

ويرى عدم وجود مخاوف من حدوث أي تأثير سلبي لهذا القرار على جودة التعليم في القطاع الخاص بالقياس على التجارب التي صاحبت التوطين في قطاع التعليم الحكومي، والسبب في ذلك المنافسة الكبيرة في القطاع الخاص حيث لا مجال إلا للأكفأ، ويجب التخطيط لهذه الخطوة عبر تأهيل المعلم السعودي جيدًا ليصمد في هذه المنافسة.



إثبات الجدارة

ومن جانبه قال المعلم عبد الله الشراري إن المعلمين والمعلمات السعوديين استطاعوا اثبات جدارتهم في منصة مدرستي وكان ما رأينا من إبداع ومستويات طلابهم أكبر شاهد على ذلك.

ولا أظن أن القرار يؤثر على جودة التعليم حيث أنه في الجامعات يتم تأهيل معلم المرحلة الابتدائية لتدريس أي مادة من مواد المرحلة الابتدئية بغض النظر عن التخصص أما في المرحلة المتوسطة والثانوية يتم تأهيل المعلم في تخصصه فقط .

وأضاف “لابد من النظر في الوقت نفسه إلى وضع المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية وهل يتوفر لهم الاستقرار والأمان الوظيفي أم أنها محطة تدريب وانتظار يطول ويقصر للحصول على وظيفة في مدرسة حكومية”.

ويرى بالنسبة للمستثمرين أنهم لا يستطيعون توفير المقابل المالي للمعلم السعودي حيث انه سيكون الفارق بين معلم التعليم العام ومعلم التعليم الخاص كبير إلى حد ما.



احتياطات مسبقة

ناصر بن مهنا اليحيوي مدير عام احد مجمعات المدارس الاهلية بمكة المكرمة قال : نتوقع عدم عودة بعض المعلمين من الخارج لتداعيات ظروف الجائحة ولذلك فالمدارس اخذت احتياطات مسبقة لغياب مثل هؤلاء من خلال تكليف مدرسين سعوديين بنفس تخصصاتهم ليقوموا بالتدريس نيابة عنهم كما ان الدراسة الابتد ئية ستكون عن بعد وبامكانهم تدريس الطلاب عن بعد وهم في بلدانهم ولذا فكل مدرسة بامكانها تدبير امورها بطريقتها فلا يعني عدم وصول المدرسين من الخارج عقبة امامهم في تعليق الدراسة فهناك بدائل متاحة تتيحها ادارة المدرسة لضمان سير العملية الدراسية على اكمل وجه ريثما يصل المدرسين من بلدانهم.

ترتيب الامور

من جانبه أوضح محسن الحربي مدير عام احدى المجمعات للمدارس الاهلية بقوله : اعتقد ان غياب المدرسين من الخارج لن يكون عقبة تعيق سير العملية التربوية والتعليمية في المدارس الاهلية فأي مدير مدرسة بامكانة ايجاد المعلمين الاكفاء من هيئة تدريس المدرسة للقيام بتغطية تدريس مواد المعلمين الغائبين بسبب الجائحة ولذا ارى أن العملية الدراسية سوف تسير وفق التدابير والتصرفات التي يتخذها مديرو المدارس ولن تكون هناك أي مشكلة ان شاء الله فليس كل معلمي المدارس الاهلية وافدين بنسبة مئة في المئة حتى تتوقف الدراسة.



أون لاين

في السياق نفسه قال عبدالله بن دوس الشمراني نائب رئيس اللجنة الوطنية للمدارس الاهلية لعل التعليم عن بعد يحل المشكلة خاصة وان المعلم قي الخارج يوجد لديه زميل داخل الفصل منسق لحل اي اشكالية تحدث وهو يعمل كمساعد له هنا واعتقد ان مديري المدارس الابتدئية وغيرها من المراحل الدراسية لديهم العديد من الطرق التعليمية بحكم خبرتهم يستطيعون من خلالها تسيير العملية التربوية بنجاح ريثما يعود زملاؤهم من الخارج وان الامور ميسرة ولن يؤتر غيابهم على الطلاب لوجود البديل.



إيجاد البديل

شعلان الشمري المدير الاداري لاحدى المدارس الاهلية بالدمام قال إن الامور لدينا مكتملة بالنسبة لمدرستنا عندنا فقط معلمتان لم يتمكنوا من الحضور من مصر حتى الآن وتم تعويضهم من الداخل بالبديل لحين وصولهم وذلك حتى تسير عجلة الدراسة دون توقف وهو الامر الذي نحرص عليه في مدارسنا.

من جهتها قالت إيمان محمد فقي المدير العام لمدارس اهلية بالشرقية انه في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا ومع بداية الدوام والعودة الحضورية إلى المدارس لاشك ان المدارس رتبت امورها واوجدت البديل وبالنسبة للمرحلة الابتدائة ستكون الدراسة ” اون لاين” وبالطبع أن كل مدرسة ستتعامل بواقعية مع جميع المراحل الدراسية والجميع سيؤدون الدور المطلوب.



أدلة إجرائية

محمد حسين الحبيشي مالك مدارس اهلية قال نعمل على احلال المعلمين بمعلمين سعوديين ، والاستعدادات حسب الادلة الاجرائية للعودة الحضورية للتعليم الصادرة من وزارة التعليم ، بشكل عام وبعد صدور قرار وزارة الداخلية بالسماح لمن حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا داخل المملكة قبل سفرهم ساهم هذا القرار في التخفيف من هذه المشكلة ، كما ان دخول قرار توطين الوظائف التعليمية سوف يساهم في احلال المعلمين المقيمين بمعلمين سعوديين في العديد من التخصصات لذى فالأمر لم يكن مفاجئا أو غير معلوم ، وتوجه كل من وزارة الموارد البشرية و وزارة التعليم توفير 28 ألف وظيفة تعليمية لأبناء وبنات الوطن في التعليم الأهلي والعالمي خلال الثلاث سنوات القادمة من خلال توطين الوظائف التعليمية في التعليم الاهلي والعالمي، أضافة إلى أن المسؤولين بوكالة التعليم الاهلي والاجنبي قد طلبوا مسبقا من المدارس الاهلية و العالمية تزويدها بمعلومات المعلمين لتسهيل عودتهم.



عبدالرحمن بن عبدالله القرشي مدير المرحلة الثانوية في مدرسة أهلية بالطائف قال : الحمد الله مدارسنا بدأت الاستعدادات منذ وقت مبكر لبداية العام الدراسي وفق الاجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة، حيث تم عمل آلية تناسب كافة معلمي المرحلة الثانوية المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها ،وحرصنا على أن نبدأ عامنا الدراسي بتسخير كافة جهود المدرسة وطاقمها الإداري والتعليمي لاستقبال أبنائنا الطلاب وعودتهم لمقاعد الدراسة آمنين.



ترتيب العودة

“مسفرة الغامدي” مديرة مدرسة اهلية قالت لا شك أن جميع المدارس الاهلية وضعت ترتيباتها لعودة الدراسة حضوريا ولن يكون هناك اي فراغ بسبب غياب المعلمين المتعاقدين والحمدلله الجهات الرسمية متعاونة لحل مسالة عودة المعلمين من الخارج ، كما أن مدارس رياض الاطفال والابتدائية نسبة السعودة فيها تصل الي ٩٥٪، حيث اصدرت الوزارة دليلا ارشاديا للتعامل مع الطلاب والاعداد المسموح بها والحمدلله اغلب المدارس جاهزة ومستعدة لاستقبال الطلاب وننتظر عودة مرحلة رياض الأطفال والابتدائية .

صحة الطلاب والطالبات

وقالت ” مستورة عبدالله عابد الوقداني” صاحبة مدارس اهلية أولاً تهنئة صادقة لجميع الطلبة والطالبات بالعودة الحضورية لميادين التعليم ولا شك أن الدراسة حضورياً لا تضاهيها الدراسة عن بعد إذ في تواجدهم بين أقرانهم ومعلميهم ومعلماتهم فائدة عظيمة لحياتهم ونموهم ومعرفتهم وهذا شأن هام لو تحدثنا عنه لن تكفينا صفحات لهذا نقول الحمدلله على عودة الحياة التعليمية لطبيعتها التي اشتاق لها الجميع الحمدلله أننا من هذا الوطن المميز بحكومته وشعبه حفظهم الله فقد تعامل مع جائحة كورونا بفضل الله بشكل تفوق على العالم وحق لنا أن نفتخر بذلك .. أما بالنسبة لاستعداد المدارس لبدء الدراسة الحضورية فأقول إن المدارس الاهلية في مجملها حريصة على صحة الطلبة والطالبات وجميع منسوبي المدرسة حيث ان تأمين الاحترازات وتطبيقها كما وجهت الجهات المختصة سيكون له الاولوية ولا يمكن التهاون فيها وبالنسبة لمدارسنا هي جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة وقد استعدت بتوفيق الله لاستقبال الطالبات بكل ما يضمن بمشيئة الله سلامتهن وكذلك المعلمات من توفير المعقمات في الفصول وفي جميع مرافق المدرسة والاهتمام بالنظافة على مدار اليوم والكشف عن الحرارة والتأكد عند التسجيل من تحصين جميع أفراد الأسرة وسلامتهم ثم تأمين التباعد فلن يزيد عدد الطالبات في الفصل عن اثني عشر طالبة بإذن الله في ظل هذا الظرف الذي نسأل الله أن يقشع الغمة عن بلدنا والعالم أجمع وسنظل نستودع طلابنا وطالباتنا وأنفسنا ووطننا عند من لا تضيع ودائعه وسنظل نبذل قصارى جهدنا لتكون صحة وسلامة طالباتنا ومعلماتنا في مأمن بإذن الله وهذا الجهد وعلى الله التكلان.

اشتراط تحصين المخالطين للطلاب

اشترطت البروتوكولات الوقائية في المدارس التي أصدرتها هيئة الصحة العامة (وقاية)، تحصين جميع المخالطين للفئة العمرية الأقل من 12 عاما بما فيها العمالة المنزلية، بجرعتين من اللقاحات المعتمدة بالسعودية ضد كورونا، من أجل الدراسة الحضورية.

وأوضحت البروتوكولات الوقائية، أن التحصين يشمل الوالدين والأخوة والعمالة المنزلية. مشيرة إلى أن الدراسة الحضورية للفئة الأقل من 12 عاما ستكون بوصول المناعة الاجتماعية بجرعتين إلى 70 % أو تاريخ 30 أكتوبر القادم أيهما أقرب.

كما تضمنت البروتوكولاوت ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الفصول مثل الكمامة والتباعد الاجتماعي، للحد من تفشي فيروس كورونا بين الطلبة.

واشتملت البروتوكولات أيضا على عدم حضور الطالب المريض أو المخالط وفقا لتطبيق توكلنا، إلى المدرسة، إلا بعد التعافي للمريض، وبعد مرور 10 أيام للمخالط.

« البلاد» ترصد مشاعر طالبات الثانوية مع العودة الحضورية

افتقدنا الزميلات خلال الدراسة عن بعد

جدة – نجود النهدي – حليمة أحمد

مع عودة الدراسة حضوريا في المدارس اليوم فإن ثمة اسئلة تتعلق بمشاعر الطالبات وفيما اذا كانت العلاقات الاجتماعية بين الطالبات قد تأثرت بسبب الانقطاع عن الدراسة كما أن هناك تساؤلات حول استفادة الطالبات من الدراسة عن بعد خلال الفترة الماضية وما هي الاستفادة والهوايات التي تكرست لدي الطالبات خلال تلك الفترة وفي هذا السياق قالت كل من الطالبة عسل احمد ودانه عبده ان آلية الدراسة عن بعد ابعدت الطالبات عن بعضهن بسبب الجائحة العالمية لافتتات إلى أن العودة الى الدراسة الحضورية من الاهمية بمكان لانها تجدد نشاط الطالبات خصوصا وان الدراسة عن بعد عبر المنصة المدرسية كانت تسبب الملل لبعض الطالبات.

واستطردت الطالبة دانه عبده بقولها انها انتهزت فترة الدراسة عن بعد وطورت مهاراتها في القراءة.

وعبرت كل من الطالبة “فاطمة حسن لصمخ” ودانة فواز واصائل خالد مساوى وسشيماء قاسم الجابري عن سعادتهن بالعودة الى الدراسة الحضورية لافتات عن استفادتهن تقنيا اثاء فترة الدراسة عن بعد.

واستطردت دانه فواز: بقولها إن العلاقات الاجتماعية بين الطالبات أثناء التعليم عن بعد تأثرت وأصبحت أقل.

من جانبها ذكرت حور أنها سعيدة جداً بالعودة إلى المدرسة حضورياً لمقابلة صديقاتها، لأن هذه هي السنة الأخيرة لها في المدرسة وقالت إن العلاقة الاجتماعية بين الطالبات أثناء التعلم عن بعد لم تتأثر بشكل كبير.

من جانبها قالت شهد الشافعي شعوري بالعودة إلى المدرسة كان مزيجا من الحماس والتعب ، ومن الامور التي افتقدتها أثناء الدراسة عن بعد القاء مع الصديقات وأكدت على تأثر العلاقات الاجتماعية بين الطالبات أثناء الدراسة عن بعد، وخلال التعليم عن بعد فقد طورت هوايتها في الرسم والالقاء وتعلمت نوعين من الخط ، كما تطور مستوى لغتي الإنجليزية، لافتة إلى إن الدراسة عن بعد سهلة إلى حد ما ، وحول استعدادها للمدرسة قالت “أحاول تحضير نفسي معنويا للعودة الحضورية.

من جهتها قالت زينب هاني أشعر بالسعادة بالعودة للمدرسة حضورياً وإلى الحياة خطوة بخطوة ، ومن الأشياء التي أفتقدها رؤية المعلمات وهن يشرحن ولقاء الصديقات ، وقالت إن العلاقات الاجتماعية بين الطالبات تأثرت أثناء التعلم عن بعد حيث إن الدراسة حضورياً تكّون العلاقات اجتماعية ، واستفادة من الدراسة عن بعد تعلم تكوين علاقات اجتماعية عن بعد والتعلم على البرامج الحاسوبية وتجربة الدراسة عن بعد ممتعة وجيدة ، ومن استعدادها لدراسة الاستعداد للاجتهاد واستعدادات اغراض الدراسة.