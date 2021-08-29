الجامعة العربية تدعو للإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية

بيروت – البلاد

دعت جامعة الدول العربية للإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية لإنقاذ الإصلاحات اللازمة بشكل فوري، وتمكين المجتمع العربي والدولي من الانخراط بفعالية في إنقاذ لبنان ودعم الشعب اللبناني.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أمس (السبت)، في بيان نشرته الجامعة عبر “فيسبوك” تعليقا على مناشدة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي: “مستمرون في التضامن مع لبنان والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني”.

وأضاف: “استمعت لمناشدة الرئيس ميقاتي للجامعة ولي شخصيا للاستمرار في دعم لبنان.. أتمنى التوفيق للرئيس ميقاتي في معالجة العقبات الموضوعة في طريق تشكيل الحكومة، والتي لم يتم تذليلها منذ ما يزيد عن عام كامل للأسف”، مؤكدا ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها تنفيذ الإصلاحات اللازمة بشكل فوري سيمكن المجتمع العربي والدولي من الانخراط بفعالية في إنقاذ لبنان ودعم الشعب اللبناني للخروج من هذا النفق المظلم الذي يمر به. وكان رئيس الحكومة اللبناني المكلف نجيب ميقاتي قال، وفقا لـ”الحدث”، إن “هناك عراقيل كبيرة تواجه تشكيل الحكومة في لبنان”، مؤكداً أنه لا يفكر في التنحي حتى الآن، ولن يعتذر عن تشكيل الحكومة في لبنان. وقال ميقاتي: “هناك بعض العقبات ونأمل في تجاوزها”، محذراً من أن الوضع في لبنان لا يزال خطيرا للغاية. وقال: “في كل اجتماع نبدأ وكأننا في المربع الأول لكنني لا أقول كل شيء للإعلام كي لا أنشر الإحباط”، في إشارة إلى عرقلة حزب الله وأعوانه لمساعي تأليف حكومة الإنقاذ.