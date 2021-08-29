الدولية

البرلمان العربي يدين الاعتداءات الحوثية على قاعدة العند اليمنية

صحيفة البلادaccess_time21 / محرم / 1443 هـ      29 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البالد : متابعات

أدان البرلمان العربي الهجوم الحوثي الإرهابي الذي استهدف قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج اليمنية وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وحذر البرلمان العربي في بيان له اليوم من تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية التي تشنها جماعة الحوثي في الأراضي اليمنية، مشددًا على ضرورة التصدي لمثل هذه الممارسات واتخاذ قرارات دولية من شأنها ردع هذه الجماعة الإرهابية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وحمل البرلمان العربي ميليشيا الحوثي والنظام الإيراني الداعم لها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات وعرقلة جميع الجهود العربية والإقليمية والدولية لحل الأزمة اليمنية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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