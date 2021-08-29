افتتاح مشروع تقاطع طريق الخليج مع الرياض بالقطيف

القطيف ـ البلاد

افتتحت أمانة المنطقة الشرقية امس مشروع تقاطع طريق الخليج العربي مع شارع الرياض بمحافظة القطيف بطول 2000 متر للاتجاهين، وذلك ضمن إستراتيجيتها في رفع كفاءة شبكة الطرق وتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة، وتسهيل الحركة المرورية لخدمة وراحة السكان والزائرين.

وأوضحت الأمانة أن المشروع يهدف إلى تسهيل الحركة المرورية بالمحافظة وعمل تطوير للتقاطع في كل من طريق الرياض وطريق الخليج بحيث يكون عدد الحارات عند الإشارة خمس حارات في كل اتجاه، وهي عبارة عن 3 حارات للمتجه بشكل طولي وحارتين تخدم المتجه يسارا وللدوران، إضافة إلى إنشاء طريق فرعي منفصل من طريق الخليج يخدم المتجه إلى سوق السمك.

كما سيسهم المشروع في تعزيز شبكة الطرق وتحقيق انسيابية الحركة المرورية ودفع عجلة التطوير في مشاريع البنية التحتية التي تلبي تطلعات سكان وزائري المحافظة، والعمل جارٍ على تحقيق الأهداف والإستراتيجية لتحسين جودة الحياة بما يتماشى مع متطلبات التنمية.

وأعدّت الأمانة دراسة عمرانية للمحافظة بمحاور عدة، كتوسعة الطرق بتطوير تقاطعات الشوارع الرئيسة، وفتح طرق شريانية جديدة تربط مدن وبلدات المحافظة.