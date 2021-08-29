المحليات أمير منطقة الجوف يدشّن 14 مشروعاً بيئياً ومائياً بـ256 مليون ريال

سكاكا : واس دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف اليوم، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، 14 مشروعاً بيئياً ومائياً، بتكلفة إجمالية بلغت حوالى 256.5 مليون ريال. جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة، يرافقه عدد من المسؤولين في الوزارة، بحضور وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، والمستشار الخاص لسمو أمير الجوف الدكتور محمد بن أحمد السناني، ووكلاء الإمارة. وتضمّنت المشروعات التي افتتحها سموه ” سد المرير، وحفر 30 بئراً في مواقع متفرقة بالمنطقة، وإنشاء مبنى المديرية العامة للمياه بمدينة سكاكا، واستكمال تنفيذ شبكات مياه دومة الجندل المرحلة 2، وتوريد وتركيب مضخات مياه ومولدات كهربائية لمشروع مياه بسيطاء المركزي، واستكمال تنفيذ شبكات مياه سكاكا – المرحلة السادسة، وتوسيع مشاريع المياه بسكاكا وقارا واللقائط، وتنفيذ خزان عالٍ سعة 900م3 وملحقاته بمدينة سكاكا “خزان مياه الجوف”، واستكمال إنشاء خطوط ناقلة واستبدال القديمة لبعض أحياء سكاكا ” قارا، الطوير” ، استكمال تنفيذ شبكات المياه بصوير وهديب، وتنفيذ التوصيلات المنزلية لشبكات الصرف الصحي بسكاكا والقريات “عقد رقم2” ، ومشروع ربط القرى بخط مياه بسيطاء – القريات الرئيسي. ووضع سموه حجر الأساس لمشاريع موارد البادية (التمريات، الشويحطية، الحصان) ، ومشروع حفر 6 آبار في حقل مياه بسيطاء. ونوّه سمو الأمير فيصل بن نواف بجهود وأعمال وزارة البيئة وما تقدمه من مشروعات لخدمة إنسان المنطقة والمملكة بشكل عام. كما اجتمع سمو أمير المنطقة مع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، وبحث معه مشروعات وخدمات الوزارة في الجوف، حيث تم استعراض مجمل المشاريع التي تنفّذها الوزارة في المنطقة والاحتياجات المستقبلية. وأعرب معالي وزير البيئة والمياه والزراعة عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف، على اهتمامه ومتابعته لمشروعات المياه، والخدمات البيئية والزراعية في المنطقة بشكل عام، مبيناً أن المشروعات التي دشّنها سموه ستخدم مدن ومحافظات سكاكا والقريات وطبرجل ودومة الجندل والمراكز التابعة لها، حيث تأتي لتعزيز إيصال مياه الشرب والخدمات البيئية إلى المستفيدين، كما ستسهم في دعم الاستدامة المائية والبيئية بالمنطقة، وفق رؤية المملكة الطموحة 2030. بعد ذلك شهد سموه توقيع اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومثلها مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس عبد الله بن أحمد الأحمري، وجامعة الجوف، ومثلها وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سالم العنزي، وتهدف الاتفاقية للتعاون في المجالات العلمية والبحثية، ولتطوير الزراعة وإنتاج الزيتون خاصة. كما شهد سموه توقيع اتفاقية أخرى بين الوزارة، ومثلها مدير فرعها بالمنطقة، ومحمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية، ومثلها المدير العام للتطوير والسياحة المهندس فيصل التويجري، وتهدف الاتفاقية للتعاون البيئي في المجالات العلمية والبحثية وتنمية الغطاء النباتي.