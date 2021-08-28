الرياضة

مباريات الأخضر على ملعب (مرسول بارك)

صحيفة البلادaccess_time20 / محرم / 1443 هـ      28 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر

اتفق الاتحاد السعودي لكرة القدم مع شركة. الوسائل السعودية على استضافة ملعب “مرسول بارك”. لمباريات الأخضر السعودي التي ستقام في الرياض. ضمن التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم. 2022 في قطر.
ويأتي هذا الاتفاق نزولا عند رغبة الجهاز. الفني للأخضر في أن يستضيف الملعب المباريات. المزمع إقامتها في الرياض.

وكانت القرعة قد أوقعت الأخضر في المجموعة. الثانية إلى جانب منتخبات فيتنام، وعمان، واليابان. والصين، وأستراليا. حيث يدشّن منتخبنا الوطني مشواره عندما يستضيف. منتخب فيتنام في الثاني من سبتمبر المقبل. في مدينة الرياض.

وسبق أن خاض الأخضر 7 مباريات على. ذات الملعب، حيث استضاف منتخبات البرازيل، والعراق. والكويت، وفلسطين، واليمن، وسنغافورة، وأوزبكستان.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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