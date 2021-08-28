مباريات الأخضر على ملعب (مرسول بارك)

الرياض – هاني البشر
اتفق الاتحاد السعودي لكرة القدم مع شركة. الوسائل السعودية على استضافة ملعب “مرسول بارك”. لمباريات الأخضر السعودي التي ستقام في الرياض. ضمن التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم. 2022 في قطر.
ويأتي هذا الاتفاق نزولا عند رغبة الجهاز. الفني للأخضر في أن يستضيف الملعب المباريات. المزمع إقامتها في الرياض.
وكانت القرعة قد أوقعت الأخضر في المجموعة. الثانية إلى جانب منتخبات فيتنام، وعمان، واليابان. والصين، وأستراليا. حيث يدشّن منتخبنا الوطني مشواره عندما يستضيف. منتخب فيتنام في الثاني من سبتمبر المقبل. في مدينة الرياض.
وسبق أن خاض الأخضر 7 مباريات على. ذات الملعب، حيث استضاف منتخبات البرازيل، والعراق. والكويت، وفلسطين، واليمن، وسنغافورة، وأوزبكستان.