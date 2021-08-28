الرياضة

لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر الرياض

صحيفة البلادaccess_time20 / محرم / 1443 هـ      28 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر

انتظم لاعبو المنتخب الوطني مساء السبت، في مقر معسكرهم في مدينة الرياض، استعدادًا لخوض مواجهتي فيتنام وعمان ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واستهل لاعبو “الأخضر” المعسكر بإجراء فحص فايروس كوفيد-19، تطبيقًا للبروتوكولات الطبية، والتي أظهرت سلامة جميع اللاعبين.

ميدانيًا، أجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على “استاد الأمير فيصل بن فهد”، تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”،  وقد بدأت بتمارين الإحماء، ثم قسم اللاعبين لمجموعتين الأولى ضمت الذين شاركوا بصفة أساسية يوم أمس مع أنديتهم، حيث اكتفوا بتمارين استرجاعية متنوعة. فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين، حيث نفذوا تمرين التمرير ثم أجريت مباريات مصغرة في مساحات متنوعة.

ويواصل المنتخب الوطني تدريباته يوم الأحد عند الساعة السابعة والنصف مساءً على “استاد الأمير فيصل بن فهد”، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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