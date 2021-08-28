لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر الرياض

الرياض – هاني البشر

انتظم لاعبو المنتخب الوطني مساء السبت، في مقر معسكرهم في مدينة الرياض، استعدادًا لخوض مواجهتي فيتنام وعمان ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واستهل لاعبو “الأخضر” المعسكر بإجراء فحص فايروس كوفيد-19، تطبيقًا للبروتوكولات الطبية، والتي أظهرت سلامة جميع اللاعبين.

ميدانيًا، أجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على “استاد الأمير فيصل بن فهد”، تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”، وقد بدأت بتمارين الإحماء، ثم قسم اللاعبين لمجموعتين الأولى ضمت الذين شاركوا بصفة أساسية يوم أمس مع أنديتهم، حيث اكتفوا بتمارين استرجاعية متنوعة. فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين، حيث نفذوا تمرين التمرير ثم أجريت مباريات مصغرة في مساحات متنوعة.

ويواصل المنتخب الوطني تدريباته يوم الأحد عند الساعة السابعة والنصف مساءً على “استاد الأمير فيصل بن فهد”، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.