فيديو: أهداف وملخص مباراة مانشستر سيتي وأرسنال (5-0)

حقق مانشستر سيتي فوزًا عريضًا أمام منافسه أرسنال بخمسة أهداف نظيفة اليوم السبت لحساب المرحلة الثالثة من البريميرليغ.

وتدارك مانشستر سيتي انطلاقته السيئة في الموسم عندما خسر بهدف أمام توتنهام في الافتتاح، ليحقق فوزين متتاليين لاحقًا.

أنهى سيتي الشوط الأول متفوقًا بثلاثة أهداف من توقيع إلكاي غوندوغان وفيران توريس وجابريل خيسوس بالدقائق، 7 و12 و43.

وفي الشوط الثاني أضاف رودري الهدف الرابع بالدقيقة 35، وعاد فيران توريس ليختتم الخماسية بهدف في الدقيقة 84.

شاهد أهداف مباراة مانشستر سيتي وأرسنال

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