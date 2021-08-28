فيديو: أهداف وملخص مباراة ليفربول وتشيلسي (1-1)

انتهت قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت بين ليفربول وتشيلسي بالتعادل بهدف لمثله، ونرصد لكم أهداف وملخص المباراة.

أقيم اللقاء على أرضية ملعب أنفيلد الخاص بليفربول وسط حضور جماهيري غفير، وأدار اللقاء تحكيميًا الإنجليزي الدولي أنتوني تايلور.

وافتتح تشيلسي التهديف في الدقيقة 22 عن طريق رأسية من لاعبه الألماني كاي هافيرتز من ركلة ركنية.

وعادل المصري محمد صلاح النتيجة لفائدة ليفربول في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول من علامة الجزاء.

شاهد أهداف وملخص مباراة ليفربول وتشيلسي

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