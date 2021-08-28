رونالدو يقفز بأسهم مانشستر يونايتد في بورصة “وول ستريت”

سجّلت أسهم نادي مانشستر يونايتد في وول ستريت ارتفاعًا بنسبة 90% الجمعة بعد الإعلان عن التعاقد مع كريستيانو رونالدو.

وعاد النجم البرتغالي البالغ 36 عامًا إلى النادي الإنجليزي الذي دافع عن ألوانه بين عامي 2003 و2009 وسجّل له 118 هدفًا.

يمتد تعاقد مانشستر يونايتد مع رونالدو بموجب العقد الجديد إلى صيفية 2023 وبراتب أسبوعي 550 ألف يورو بحسب ما نشرته “رويترز”.

وتوقفت سندات أسهم مانشستر يونايتد عند 18.38 دولارا للسهم، قبل ساعتين من إغلاق البورصة، بزيادة 6.37% مقارنة بالأمس.

ووصلت قيمة يونايتد السوقية في وول ستريت حاجز 2 مليار و800 مليون دولار، بزيادة تراكمية 10% في رأس المال منذ بداية السنة.





ارتفاع أسهم مانشستر يونايتد في وول ستريت جاء بعد لحظات من إعلان التعاقد مع كريستيانو رونالدو طبقًا ليومية “ديلي ستار”.

⬆️💸 El Manchester United llegó a dispararse casi un 9 % este viernes en Wall Street después de confirmarse el regreso de Cristiano Ronaldo 👀 Tras conocerse la noticia, las acciones se elevaron hasta 19,15 dólares en su mejor momento pic.twitter.com/oPzaKMRY6D — Carrusel Deportivo (@carrusel) August 27, 2021

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