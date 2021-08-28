الكاظمي: نرفض أن يكون العراق منطلقا لتهديد أي جهة

جدة : البلاد

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، رفضهم التام أن يكون العراق منطلقا لأي تهديد لأي جهة، مشدداً على أن القضاء التام على الإرهاب يتطلب مواجهة الظروف والبيئة الحاضنة له.

وأضاف الكاظمي لدى افتتاحه مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة أنه لا عودة للماضي أو المسارات غير الديمقراطية أو الحروب العبثية، وأن “ما يجمع شعوبنا أكثر مما يفرقها “.

من جهته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مؤتمر بغداد يكتسب طابعا خاصا من أجل بناء الشراكات، “ونحن هنا من أجل العراق وأمنه واستقراره”، منوها إلى أن العراق عانى الكثير من الحروب والويلات وأن بلاده ملتزمة بتقديم الدعم للعراق وقواته المسلحة لمكافحة الإرهاب وبعدد من المشاريع في البنى التحتية العراقية، معتبرا أن نجاح الانتخابات المقبلة في العراق في مصلحة الجميع.

وشدد ماكرون يقول إن الإرهاب ما زال موجودا في العراق وسوريا وباقون لمكافحته ومصممون على المضي قدما في محاربته، مذكرا بأن العديد من دول المنطقة عانت كثيرا من أزمة اللجوء من سوريا، والمنطقة بحاجة لتنسيق جهودها وأن يتحدث الجميع معا.

ومن جانبه قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن وجودنا في بغداد هو لتعزيز سياسة الانفتاح ، وإن دعم العراق أولوية للجميع.

أما أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني فأكد في كلمته أن العراق مؤهل لدور فاعل في إرساء الأمن والسلام في المنطقة، وأن أمن العراق من أمن دول المنطقة، داعيا المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم للعراق.

وبدوره قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “نريد تدشين مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي” وأنه لدى العراق العزيمة التي تشجعنا على التكاتف معا، منوها بالكثير من الإنجازات تم تحقيقها في العراق، وبأن الجيش العراقي تمكن من إلحاق الهزيمة بالإرهاب.

وأعرب السيسي عن ثقته في الدولة العراقية في الوفاء بالاستحقاق الانتخابي المقبل، مؤكدا أن مصر تدعم العراق لاستعادة مكانه التاريخي وموقعه في العالم العربي.

ويشارك في القمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي ملك الأردن الملك عبد الله الثاني وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ونائب رئيس الدولة رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن راشد آل مكتوم ووزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية وتركيا وإيران والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، وممثلين عن الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ومجموعة دول العشرين والإتحاد الاوروبي.

ويناقش المؤتمر ملفات تتعلق بتوسيع الشراكة الاقتصادية ومحاربة الإرهاب ودعم مشاريع إعادة الإعمار في العراق وتوسيع التعاون بين العراق ودول الجوار.