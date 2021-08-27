وعي المستهلك قبل عروض الأسعار

جدة – نجود النهدي

نكمل جولتنا الأسبوعية حول فروقات الأسعار في رحلة التسوق للمستهلكين ، خاصة أن معظمهم لا يلاحظ تلك الفروقات بين المنتج الواحد، ومثال ذلك رصدنا في هذه الجولة سعر “توست لوزين الأبيض ٦٠٠ جرام ” في احد محلات السوبرماركت (٤.٥٠ ريال) وفي أحد المواقع الالكترونية بسعر ٣.٩٥ريال. كما نواصل النقاش حول عروض التخفيضات التي تتنافس في تقديمها مراكز التسوق.

بداية نستضيف المحلل الاقتصادي محمد سعد القرني ، الذي قال إن التخفيضات الكبيرة التي تعلنها بعض المحلات التجارية في أنشطة مختلفة قد يشوبها عدم الشفافية، ومن ذلك مثلا أن يعلن محل ما عن تخفيضات بنسبة ٥٠ ٪ أو أكثر أو أقل ثم تحصر هذه النسبة على أصناف محددة قديمة أو أن أسعارها كانت مرتفعة جدا قبل تقديم العروض الهادفة لجذب المتسوقين للمكان فقط ، بينما يضم سلعا أخرى غير مخفضة ومغرية للشراء .



ويضيف: المتسوق عادة ما يحدد مبلغا معينا للشراء ، لكن خلال تسوقه يصبح في حالات كثيرة تحت ضغط المعروضات الجديدة التي لا يوجد عليها تخفيضات ما يدفعه لشراء أشياء غير المعلن عنها .. نقطة أخرى وهي أن بعض السلع المخفضة قد يكون فيه تلف بسيط او تاريخ صلاحيته قارب على الانتهاء لذا يتم تخفيض أسعارها لضمن سرعة بيعها، وهذا غش وتغرير بالمستهلك يخالف أنظمة التجارة.

لذا في رأيي ، والكلام هنا للمحلل الاقتصادي محمد القرني ، أن الحل يكمن في الترخيص للتخفيضات لكل المنتجات والمعروضات في المحل المعلن وتحت رقابة مندوب من الجهة المختصة طيلة فترة الإعلان ليسهل عرض المخالفات ، وكذلك تحفيز البلاغات عن الغش التجاري وعن مخالفة إعلانات التخفيضات ، ومنح مكافأة مالية للمبلغين عن مخالفات التخفيضات للحد من التلاعب وحماية حقوق المستهلك والصالح العام.

وعي الجودة

من جهتها تؤكد أمل الشهري ، على اهمية الثقة بشأن التخفيضات ، خاصة وأن هواجس بعض المستهلكين وصورتهم الذهنية تربط العروض بقلة الجودة، لكن هذا يرجع في اعتقادي إلى طبيعة السلعة وماركتها . فبعض الماركات المعروفة يتسابق عليها المستهلكون عند السماع بتخفيضات لها نظرا لجودتها ، ويقينهم أن التخفيضات بأسعارها سببها رغبة البائع أو الوكيل في تحريك المبيعات بهامش ربح قليل ، بينما سلع أخرى تقدم عروضا مغرية ولاتجد إقبالا ، وعروض لا تجد فيها ما ينال إعجابك من السلع ، كما بعض الماركات التجارية تغريك بالتخفيض وتأتيك الصدمة أن فارق السعر ليس كبيرا عما كان قبل التخفيض وبالتالي لا يغريك ما تقدمه من تخفيضات مهما كانت مغريات إعلانها.

وحول رأيها بالتخفيضات الموسمية قالت: بالطبع التخفيضات شيء رائع وفرصة ذهبية خصوصًا لذوي الدخل المحدود ليقتنوا ما يصعب شراؤه بسعره الأصلي.