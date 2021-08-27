كورونادو يقود الاتحاد لإسقاط الفيصلي

جدة – هلال سلمان
تصوير- فيصل صالح
قاد البرازيلي إيغور كورونادو فريقه الاتحاد للفوز. على الفيصلي بهدفين لهدف في الجولة الثالثة. من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. بصناعته هدفا وتسجيله آخر.
تقدم الاتحاد بهدف مبكر سجله نجمه المصري. أحمد حجازي في الدقيقة الثالثة من ركلة. ركنية نفذها البرازيلي كورونادو، لكن الفيصلي سجل. هدف التعادل بتسديدة قوية من نجمه البرازيلي. إسماعيل دا سيلفا (د 41)، ثم سجل كورونادو. الهدف الثاني للاتحاد بتسديدة قوية في الوقت. بدل الضائع من زمن الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، هدد الاتحاد مرمى الفيصلي. بكرات خطرة اصطدمت بالقائم مرتين عبر كورونادو. ورومارينيو وبالعارضة من رأسية كريم الأحمدي، وغادر. عبد الرحمن العبود اللقاء مصابا، لكن النتيجة بقيت. على حالها ليرفع الاتحاد رصيده إلى 6 نقاط. ويتجمد رصيد الفيصلي عند 4.