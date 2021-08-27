كريستيانو رونالدو يرحل عن يوفنتوس

أكد يوفنتوس الإيطالي على لسان مدربه ماسيميليانو أليغري، على مغادرة لاعبه كريستيانو رونالدو في سوق الانتقالات الحالي.

وتحدّث المدرب أليغري اليوم الجمعة في المؤتمر الصحفي الخاص بمبارة إيمبولي غدًا بالجولة الثانية من الكالتشيو.

وقال أليغري: “أخبرني رونالدو بأن ليس لديه النية في مواصلة المشوار مع يوفنتوس، لقد تواصلت معه أمس”.

يضيف المدرب: “الآن استطيع أن أوكد لكم أن اللاعب سيرحل، ولن يخوض معنا مواجهة إيمبولي غدًا في الدوري”.

وغادر رونالدو (36 عامًا) بالفعل مدينة تورينو الإيطالية “معقل يوفنتوس” صباح اليوم الجمعة على متن طائرته الخاصة.

أفضل لاعب في العالم 5 مرات كان قد ودّع زملائه في يوفنتوس بمقر تدريبات النادي اليوم قبل أن يلتحق بطائرته.

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