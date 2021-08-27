رئيس الوداد لرعاية الأيتام: شمول الأيتام بالتأمين الصحي سيحل إشكالات كثيرة

البلاد : متابعات

ثمن رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام المهندس حسين بن سعيد بحري موافقة مجلس الوزراء على شمول الأيتام المحتضنين لدى الأسر المستفيدة من التأمين الصحي الإلزامي بهذا التأمين، وذلك أسوةً بالمعالين الآخرين من الأسرة.

وقال في تصريح صحفي بهذه المناسبة: إن موافقة مجلس الوزراء يعد لفتة إنسانية وامتداد للمواقف السامية النبيلة التي اعتادت عليها هذه الفئة الغالية من قبل القيادة الرشيدة، حيث حظي اليتيم بالاهتمام والرعاية منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه حتى عصرنا الحالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وولي عهده الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.

وأضاف أن الموافقة على شمول التأمين الصحي الإلزامي للأسرة الأيتام المحتضنين لديها أسوة ببقية أفرادها سوف يسهم في حل إشكالات كثيرة كان يعاني منها الأيتام وأسرهم في ظل تحمل تكاليف العلاج والاستفادة من الخدمات الصحية التي يحتاجونها.

وأشار بحري إلى أن هذه الموافقة امتداد للمواقف الإنسانية والأيادي البيضاء التي اعتادت عليها هذه الفئة الغالية والتي تكون في أمس الحاجة إلى الالتفات للمشكلات التي تواجهها والملفات الهامة التي تمس احتياجاتهم الأساسية وشؤون حياتهم المختلفة.