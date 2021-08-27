تحديات تيك توك .. تحرك صارم من الموقع الشهير ضد تحدي الحليب

يمثل رواد موقع تيك توك محل جدل كبير بسبب بعض النشاطات والتحديات التي يمارسونها عبر التطبيق الشهير جدا حول العالم.

واتخذ الموقع إجراءات ضد «تحدي الحليب» المنتشر بشكل موسع عبر منصتها الرسمية خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما حذر الخبراء من أنه يمكن أن يؤدي إلى إصابات خطيرة.

وتدور تفاصيل «تحدي الحليب»، حول بناء درج مؤقت يشبه الهرم من صناديق الحليب الفارغة ومحاولة السير لأعلى ولأسفل الصناديق دون السقوط.

ولكن «تيك توك» أزالت الهاشتاجات المرتبطة بالتحدي، بحسب ما ذكره موقع «Insider».

تعليق تيك توك على تحدي الحليب

وقال متحدث باسم الشركة، إن «تيك توك» تحظر المحتوى الذي يروج لأعمال خطيرة أو يمجدها وتزيل مقاطع الفيديو.

وإعادة توجيه عمليات البحث إلى إرشادات المجتمع الخاصة بالمنصة، متابعا: «نحن نشجع الجميع على توخي الحذر في سلوكهم سواء عبر الإنترنت أو خارجها».

وجمعت علامتا هاشتاج شائعتان مرتبطتان بـ #milkcratechallenge و #cratechallenge، أكثر من 71 مليون مشاهدة على المنصة.

ولكن حاليا يؤدي البحث عن أي من العلامتين إلى ظهور رسالة تفيد بأنه لم يتم العثور على نتائج.

ولم يذكر «تيك توك» عدد علامات التحدي ومقاطع الفيديو التي أزالها أو ما إذا كان بعضها لا يزال قائما.

وكان عددا من الخبراء حذروا من أن التحدي يمكن أن يسبب إصابات خطيرة.

حتى أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكي أثارت الجدل في تغريدة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

حيث كتب كونان أوبراين، مقدم برنامج حواري سابق في وقت متأخر من الليل: «في انتظار موافقة إدارة الغذاء والدواء قبل أن أخوض تحدي Milk Crate».

وردا على رسالته، غردت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: «على الرغم من أننا ننظم الحليب.

لا يمكننا أن نوصيك بتجربة ذلك.. ربما تستمتع بكوب لطيف بنسبة 2٪ وإعادة كل هذه الصناديق إلى متجر البقالة؟».