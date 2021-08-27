الهلال يسقط في فخ التعادل أمام الباطن

جدة – هلال سلمان
تعثر فريق الهلال بتعادله سلبيا مع ضيفه. الباطن في ختام الجولة الثالثة من دوري. كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. عاب أداء الهلال الاستعجال والارتباك في الشوط. الأول وأسهم في ذلك مدربه البرتغالي جارديم. الذي أشرك ناصر الدوسري ظهيرا أيسر وأراح. ياسر الشهراني، كما أبقى البرازيلي بيريرا وصالح. الشهري إلى جواره، ولعب مجددا بغوميز وماريغا. في المقدمة،
فيما اعتمد الباطن على إغلاق. المناطق الخلفية فندرت الفرص الحقيقية على المرميين. وسدد الهلال 9 تسديدات؛ منها اثنتان على مرمى. الأوروغوياني كامبانيا حارس الباطن الذي لم يسدد. لاعبوه أي تسديدة تجاه مرمى المعيوف، وكانت. أخطر فرص الهلال رأسية غوميز التي علت. العارضة لينتهي هذا الشوط دون أهداف رغم. حصول الهلال على 8 ركلات ركنية لم تستغل. وفي الشوط الثاني، استمرت السيطرة السلبية للهلال. دون أي حلول، وطالب الهلاليون بركلة جزاء. إثر إعاقة ماريغا لكن الحكم البوليفي فارغاس. لم يحتسب شيئا،
وبعد ساعة أشرك مدرب. الهلال بيريرا والشهراني مكان كارييو وناصر الدوسري. ثم لعب صالح الشهري مكان ماريغا (د 69). وصنع بيريرا أخطر فرصتين لغوميز ثم للشهراني. ثم جاءت أول تسديدة للباطن في اللقاء عبر محمد رايحي (د 75). ورمى جارديم بكل أوراقه فدفع بعبدالله الحمدان. وفييتو مكان سالم وغوميز (د 85)، وسنحت فرصة. ذهبية لبيريرا بعد تبادل مع الشهري لكنه. سدد في يد كامبانيا، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي. وهو ثالث تعادل على التوالي بين الفريقين. ليرفع الهلال رصيده إلى 7 نقاط حافظ بها. على الصدارة، فيما بات لدى الباطن 4 نقاط.