الطائي يقيل المدرب الكوكي

حائل _ خالد الحامد
علمت مصادر “البلاد” أن إدارة نادي الطائي. تستعد للإعلان خلال الساعات المقبلة عن قرار. إقالة مدرب الفريق التونسي “محمد الكوكي” وذلك. بعد النتائج السيئة التي قدمها مع الفريق. في الجولات الثلاث أمام الهلال وضمك والفيحاء. بالإضافة لوضع المدرب مع شهادة “برو” . وعلمت ” البلاد” أنه من المتوقع أن يكون. البديل المدرب الأوروغواني دانييل كارينيو أو أحد. المدربين من البرتغال.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
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